Verstappen - "Je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour qui que ce soit"

Thibaud Comparot

Vendredi 18 Novembre 2022 11:39

En marge du Grand Prix d’Abu Dhabi, Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1, est revenu en détail sur les événements qui secouent Red Bull depuis l’arrivée du Grand Prix de São Paulo.

En amont de la dernière course de la saison, le double champion du monde a tenu à assurer que sa relation avec Sergio Perez était bonne et qu’ils avaient eu une discussion après le passage du drapeau à damier du GP à Interlagos.

Leclerc et le renvoi de Binotto "Il y a toujours des rumeurs autour de Ferrari"Lire plus

Interrogé par David Croft (Sky Sports F1), le pilote hollandais a tenu à préciser que son refus, d’obéir aux directives de son équipe n’avait rien à voir avec sa position en piste.

"Ce n'était pas une question de position. Peu importe que ce soit la première, deuxième, sixième, septième ou dixième place. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la saison et je l'ai déjà expliqué au Mexique et l'équipe l’a compris et accepté. Nous sommes allés disputer un GP au Brésil et j'ai juste pensé que nous allions courir, essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, nous avons mal communiqué", a déclaré le pilote de la Red Bull portant le numéro 1.

Déjà titré en 2022, Max Verstappen n’a plus rien à jouer au championnat depuis le Grand Prix du Japon. À l’inverse, son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, est toujours à la lutte avec Charles Leclerc pour décrocher la place de vice-champion en 2022. Malgré de nombreuses saisons couronnées de succès, Red Bull n’a jamais réussi, à l’issue d’une saison, à placer ses deux pilotes aux premières et deuxièmes places du classement des pilotes.

"Samedi et dimanche, rien ne m'a été dit sur un éventuel échange de position ou autre. Ce n'est que dans le dernier tour que cela a été dit à la radio et je pense qu'ils auraient dû connaître ma réponse, car j’en avais parlé la semaine précédente", a ajouté le Batave. "Donc, avec le recul, nous aurions dû avoir cette conversation plus tôt parce que je n'ai jamais été un mauvais coéquipier pour qui que ce soit, j'ai toujours été très utile et l'équipe le sait. J'ai toujours mis l'équipe au premier plan parce qu'au bout du compte, c'est un travail d'équipe. Je pense que ce que nous avons appris de cela, c'est que nous devons être un peu plus ouverts et que nous devons mieux communiquer les uns avec les autres."

Les 20 pilotes de 2022 réunis lors d'un dîner pour célébrer VettelLire plus

"Mais nous passons à autre chose. Honnêtement, j'ai une très bonne relation avec Checo, mais je ne comprends pas que les gens n'aient pas une vue d'ensemble et commencent à m'attaquer comme ça. J'espère qu'un jour, ils comprendront vraiment ce qui s'est passé parce que c'est un comportement inacceptable de la part de tant de gens", a conclu le double champion du monde en titre.