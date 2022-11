Les 20 pilotes de 2022 réunis lors d'un dîner pour célébrer Vettel

Rédaction GP Fans

Vendredi 18 Novembre 2022 09:55

L'ensemble des pilotes de la saison 2022 de Formule 1 se sont retrouvés pour un dîner à Abu Dhabi pour célébrer la carrière de Sebastian Vettel, qui quittera la discipline à l'issue de la course de dimanche.

Il est rare que les pilotes de F1 se retrouvent tous ensemble en-dehors des circuits, mais c'est bien ce qu'il s'est passé cette semaine. Personne ne manquait en effet à l'appel, et tous se sont réunis pour un dîner très spécial au restaurant étoilé Michelin Hakkasan Abu Dhabi, situé à l'Emirates Palace.

La plupart des pilotes ont partagé ce moment sur leurs réseaux sociaux, Lewis Hamilton publiant une photo de lui en compagnie de Sebastian Vettl, où il rend hommage à celui qui fut l'un de ses rivaux les plus acharnés durant la dernière décennie.

"Nous avons parcouru un long chemin en tant que pilotes et continuons à grandir en tant qu'hommes", a ainsi écrit le pilote Mercedes sur son compte instagram. "Malgré tout ce qui peut se passer sur la piste, nous grandissons et devenons meilleurs chaque jour. Nous réunir tous ensemble pour célébrer la vie et l'incroyable carrière de Seb en F1 est vraiment une nuit que je n'oublierai jamais."

An unforgettable night pic.twitter.com/5NMeYWfm4j — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 17, 2022

A 35 ans, Sebastian Vettel a ainsi choisi de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière mance de la saison 2022. De nombreux hommages lui sont rendus depuis le début de la semaine, Fernando Alonso, autre "vieux" rival du pilote allemand - les deux hommes se sont disputés le titre durant plusieurs saisons au début des années 2010 -, ayant dévoilé un casque en hommage à ce dernier qu'il portera à Abu Dhabi ce week-end.

"Je pense que c'est difficile à saisir d'une certaine manière, mais oui, je suis conscient de ce qui se passe et j'en suis heureux. Autant que je puisse l'être", a déclaré Sebastian Vettel en vue de son dernier départ en Grand Prix.

"Je suppose que ce sera, à un moment donné, un peu différent. Je me sens déjà un peu différent aujourd'hui, même si, comme je l'ai dit, c'est en grande partie la routine. Je ne sais pas encore dans quelle mesure et comment ce sera le cas. Je suppose que vous devrez me le redemander quand vous me reverrez."