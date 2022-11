Hülkenberg a appelé Steiner sans arrêt pour décrocher le baquet Haas

Rédaction GP Fans

Jeudi 17 Novembre 2022 20:43

Haas voulait s'assurer de la motivation de Nico Hülkenberg à retrouver un baquet de titulaire en Formule 1 : son patron raconte comment il s'y est pris !

Le directeur de l'écurie Haas, Gunther Steiner, a révélé à Abu Dhabi comment il s'y était pris afin de tester les motivations de son nouveau pilote pour la saison prochaine, Nico Hülkenberg.

"Personne ne perd son temps avec le temps mais l'âge vous rend plus lent, petit à petit, parce que votre corps ralentit lui aussi", a-t-il rappelé en guise d'introduction.

"Si vous restez en forme, tout va bien. Et Nico est en forme, donc tout ira bien. Je ne m'inquiète pas pour cela. La question du mental me semblait plus importante. Je m'interrogeais quant à son degré de motivation. Avait-il réellement envie de cela ?"

"S'investir à nouveau dans un sport aussi exigeant, avec un tel calendrier... Cette préoccupation était importante pour nous, même si c'était à vrai dire la seule."

Alors, pour en avoir le coeur net, Steiner a délibérément laissé traîner les choses ces derniers temps !

"Il n'arrêtait pas de m'appeler... Il me poursuivait littéralement ! Ils ont joué le jeu, son manager et lui. J'ai cessé de répondre à tous les appels mais il a eu exactement la réaction que j'espérais. Oui, je testais sa motivation."

"Évidemment, vous ne pouvez pas être sûr à 100% sans y être vraiment. Avec lui dans la voiture. Mais j'en ai fait le plus possible pour être sûr que sa motivation était bien là."

"Je lui ai beaucoup parlé, puis je ne lui parlais plus trop, simplement pour voir comment il réagissait. Il aurait pu perdre toute motivation. C'est de la psychologie. Mais il a toujours insisté et, de mon côté, je laissais ce baquant vacant exprès. Alors il revenait me demander où nous en étions."

"Je crois qu'à un moment, il n'y croyait plus trop, car c'était très long. Puis nous lui avons confirmé. Il veut courir, vraiment. Ensuite, il fallait aussi discuter du temps durant lequel il en aurait envie."

"Il a l'expérience et toute la régularité possibles. Il poussera ainsi Kevin [Magnussen]. Je ne peux pas juger de son niveau exact immédiatement mais il a assez faim pour montrer qu'il peut le faire, et ce sera bon pour Kevin qu'il repousse également les limites."