Red Bull ment-elle délibérément pour se sortir de l'impasse brésilienne ?

Rédaction GP Fans

Jeudi 17 Novembre 2022 19:25

Le communiqué publié ce jeudi par l'écurie autrichienne semble curieusement arranger la vérité concernant ce qui s'est passé à Interlagos dimanche dernier...

Dans son communiqué du jour, Red Bull a tenté de sortir de l'ornière créée par Max Verstappen, qui a refusé d'obéir aux ordres de son équipe lui demandant de laisser passer Sergio Pérez au Brésil.

L'objectif était que le Mexicain puisse inscrire deux points supplémentaires dans le cadre de la lutte qui l'oppose à Charles Leclerc pour le titre honorifique de vice champion du monde 2022. Mais le champion, lui, avait catégoriquement refusé.

"Nous avons commis des erreurs en tant qu'équipe au Brésil", a reconnu Red Bull. "Nous n'avions clairement pas envisagé la situation qui s'est produite dans le dernier tour. Nous n'avions pas convenu d'une stratégie claire pour un tel scénario avant le départ de la course."

"Hélas, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la demande de l'équipe et toutes les informations n'avaient pas correctement été relayées. Max a toujours été un 'teamplayer' très correct et cela l'a placé dans une mauvaise situation, avec trop peu de temps pour réagir."

Verstappen n'a plus les mêmes limites quand il se bat avec Hamilton - BrundleLire plus

"Nous avons discuté ouvertement après la course et il n'y a plus de préoccupations pour nos pilotes. L'équipe a accepté le raisonnement tenu par Max. Cette discussion est une affaire privée et le restera. Aucun commentaire ne sera ajouté."

Red Bull n'a donc pas expliqué les raisons pour lesquelles Verstappen s'était énervé à la radio, affirmant que cela avait déjà été discuté et qu'il ne répondrait pas à ce genre de demande de la part de son équipe.

Mais l'information selon laquelle Verstappen n'aurait été prévenu que dans le dernier virage du tracé d'Interlagos est tout simplement fausse, puisque les conversations radio démontrent que c'est à l'abord du virage 6 que Gianpiero Lambiase, son ingénieur de course, a insisté sur la consigne.

Au début du second des trois secteurs du circuit brésilien, Lambiase a bien insisté en réaffirmant au pilote néerlandais : "Laisse passer Checo. Max, laisse passer Checo !"

Et l'ingénieur d'encore insister dans les dernières centaines de mètres de la course, sans succès.