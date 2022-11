Perez dément avoir intentionnellement provoqué son accident à Monaco

Thibaud Comparot

Sergio Perez a nié avoir délibérément crashé sa Red Bull lors des qualifications du Grand Prix de Monaco après que les rumeurs se soient intensifiées suite au scandale des consignes d'équipe avec Max Verstappen à Interlagos.

Le comportement du Mexicain à Monaco a fait l'objet de spéculations après le refus de Max Verstappen de laisser passer Perez dans le dernier tour du Grand Prix de São Paulo. Le double champion avait expliqué à sa radio que l'écurie connaissait ses raisons pour ne pas avoir respecté les consignes.

La rumeur veut que ces raisons soient liées à un incident lors des qualifications à Monaco, où Perez a tapé le mur en fin de Q3, privant son coéquipier de l'opportunité d'améliorer son temps.

Lorsqu'on lui a demandé sans détour si les rumeurs d'un accident délibéré et l'aveu de culpabilité qui en a résulté pour le directeur de l'équipe Christian Horner et le conseiller Dr Helmut Marko étaient corrects, Perez a répondu : "La rumeur est fausse."

"Ce ne sont que des spéculations des médias et des gens qui créent des rumeurs. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans l'équipe et nous voulons que tout reste au sein de l'équipe."

"Tout le monde fait des erreur à Monaco et vous pouvez le voir, vous avez toutes les informations et vous pouvez aller les voir. Déjà, j'ai failli taper dans le premier virage, tout le monde fait des erreurs à Monaco ou dans des endroits en général lors des qualifications."

"Ce n'est pas comme si ça avait été fait exprès".

Red Bull ne divulguera aucune information

Red Bull a décidé de garder les détails de toutes les discussions qui ont suivi le week-end dernier en interne et en privé.

Concédant que les raisons des reproches de Verstappen n'ont pas été clairement exposées lors de la réunion, Perez, 32 ans, a été interrogé pour savoir si son coéquipier pensait qu'il avait délibérément chuté à Monaco.

"Nous avons discuté en interne de ce qui s'est passé à São Paulo et nous avons convenu que pour le bien de l'équipe, cela devait rester interne ce qui a été discuté", a-t-il ajouté.

"C'est mieux pour ne pas ouvrir de spéculation et nous sommes en mesure d'aller de l'avant et d'être l'équipe que nous étions, unie et forte."

"C'est la priorité de l'équipe. Nous voulons mettre tout cela derrière nous et simplement aller de l'avant."