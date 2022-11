Red Bull apporte des explications après l’épisode des consignes d’équipe

Thibaud Comparot

Jeudi 17 Novembre 2022 13:38

Red Bull a révélé que des menaces de mort ont été proférées à l'encontre des membres de l'équipe après le mouvementé Grand Prix de São Paulo.

Max Verstappen a refusé de laisser passer son coéquipier Sergio Perez dans le dernier tour afin d'aider le Mexicain dans sa lutte contre Charles Leclerc. Perez se bat pour la deuxième place du championnat et malgré les appels de son équipe, son coéquipier, le double champion du monde en titre, a refusé de céder sa place.

Le pilote hollandais a expliqué qu'il avait des raisons de refuser de s'écarter. Selon certaines sources, Max Verstappen en veut toujours à son coéquipier, après que ce dernier soit allé taper le mur lors des qualifications du Grand Prix de Monaco.

Dans une déclaration publiée avant le week-end du Grand Prix d'Abou Dhabi, Red Bull a donné plus de détails sur l'incident concernant les consignes d'équipe.

"En tant qu'équipe, nous avons commis des erreurs au Brésil", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous n'avions pas envisagé la situation qui s'est déroulée dans le dernier tour et nous n'avions pas convenu d'une stratégie pour un tel scénario avant la course."

"Malheureusement, Max n'a été informé qu'au dernier virage de la demande d'abandon de position sans que toutes les informations nécessaires aient été relayées."

"Cela a mis Max, qui a toujours été un équipier ouvert et juste, dans une situation compromettante avec peu de temps pour réagir, ce qui n'était pas notre intention."

"Après la course, Max a parlé ouvertement et honnêtement, ce qui a permis aux deux pilotes de résoudre tous les problèmes ou préoccupations en suspens."

"L'équipe accepte le raisonnement de Max, la conversation était une affaire personnelle qui restera privée entre l'équipe et aucun autre commentaire ne sera fait."

Mais citant un comportement haineux en ligne dans la foulée, la déclaration poursuit : "Les événements qui ont suivi, du point de vue des réseaux sociaux, sont totalement inacceptables."

"Le comportement abusif en ligne envers Max, Checo, l'équipe et leurs familles respectives est choquant et triste et malheureusement, c'est quelque chose que nous constatons avec une régularité déprimante."

"Il n'y a pas de place pour cela dans les courses ou dans la société en général et nous devons faire mieux et être meilleurs."

"Au bout du compte, c'est un sport, nous sommes là pour courir."

"Les menaces de mort, les lettres de haine, les propos haineux à l'égard des membres de la famille élargie sont déplorables."

"Nous valorisons l'inclusion et voulons un espace sûr pour que chacun puisse travailler et profiter de notre sport. Les abus doivent cesser."