Thibaud Comparot

Jeudi 17 Novembre 2022 12:39

Sebastian Vettel a révélé qu'il avait eu des discussions avec Niki Lauda au sujet d'un éventuel transfert chez Mercedes pour être associé à Lewis Hamilton.

Le quadruple champion allemand quittera la F1 après le Grand Prix d'Abou Dhabi de ce week-end. Il a remporté 53 victoires et est monté sur 122 podiums.

Le passage de Vettel chez Red Bull, de 2009 à 2014, a été le plus fructueux. Il s'est battu pour le titre dès sa première année avant d'en remporter quatre titres d'affilée entre 2010 et 2013. La dernière année a été particulièrement marquante puisqu'il a remporté neuf victoires successives.

Il est ensuite passé chez Ferrari pour tenter d'imiter son héros, Michael Schumacher, en redressant la situation de la Scuderia. Il a montré des signes de grandeur, mais n'a pas réussi à imiter son idole, avant de passer ses deux dernières années chez Aston Martin.

Mais après avoir piloté pour deux des trois meilleures équipes de sa génération, Vettel a été interrogé sur le podcast "Beyond the Grid" pour savoir s'il avait eu l'opportunité de signer chez Mercedes.

"Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a eu une", a-t-il répondu. "J'ai parlé avec Niki [alors président non-exécutif de Mercedes]."

"Mais pour être honnête, j'étais à mi-chemin de la période Ferrari et rejoindre l'équipe aurait été une grosse décision parce que Lewis était leur numéro un et je ne suis pas sûr qu'ils auraient aimé nous avoir tous les deux dans l'équipe."

"Je n'étais pas non plus très intéressé à l'époque parce que j'étais très attaché à Ferrari et c'était mon rêve, faire en sorte que ça marche."

"Donc vous vous parlez, mais ce n'était pas vraiment sérieux."

À la question de savoir s'il aurait apprécié de se mesurer à son rival de l'époque, Hamilton, Vettel a insisté : "Oui, je pense que cela aurait été un grand défi et que j'aurais apprécié cela."

"Mais ça n'a pas été le cas."

"À cette époque, mon objectif était de gagner avec Ferrari. C'était mon objectif. Je ne voulais pas changer d'équipe et gagner avec Mercedes."

"À part gagner, ce que j'aime vraiment, c'était gagner avec Ferrari qui était le grand objectif. J'aurais aimé courir avec Lewis, nous nous entendons très bien", a conclu le pilote qui raccrochera les gants à l'arrivée du Grand Prix de ce week-end.