Hülkenberg et Magnussen pourraient "partir ensemble en vacances" - Steiner

Ian Parkes & Thibaud Comparot

Jeudi 17 Novembre 2022 11:37

Günther Steiner a révélé que les futurs coéquipiers chez Haas en 2023, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, ne se sont pas parlé pendant cinq ans, mais ils pourraient désormais partir ensemble en vacances.

Magnussen et Hülkenberg se sont un jour livrés à une célèbre prise de bec après le Grand Prix de Hongrie en 2017. Le Danois avait alors forcé la Renault de Hülkenberg à sortir de la piste, ce qui lui avait valu une pénalité.

Dans la zone des interviews télévisées post-course, Hülkenberg a tapé sur l'épaule de Magnussen alors qu'il parlait à la télévision danoise, et lui a dit : "Encore une fois, le pilote le plus antisportif de la grille."

Magnussen n'a pas tardé à répondre et a prononcé la phrase désormais immortelle : "Suce mes bou***, chérie", avant de poursuivre son interview.

Malgré l'animosité apparente entre les deux hommes, Steiner insiste sur le fait que la hache de guerre a été enterrée avant leur nouvelle association chez Haas en 2023.

À la question de savoir s'il avait demandé l'avis de Magnussen avant de nommer Hülkenberg, Steiner a répondu : "J'ai parlé avec lui brièvement, mais je ne lui ai pas demandé : "Est-ce que tu l'aimes ou pas ?".

"Nous devons nous assurer qu'ils s'entendent bien, mais je pense qu'ils s'entendent plutôt bien. Je pense qu'ils peuvent partir en vacances ensemble. Ils ont des enfants qui ont à peu près le même âge."

"Et ne faites pas ce que Kevin a invité Nico à faire il y a quelques années."

Faisant remarquer à Steiner que le couple ne s'est pas parlé pendant cinq ans après leur sortie en Hongrie, il a répondu : "Je pense qu'ils se parlent maintenant."

"Ils ne se sont pas parlé pendant cinq ans, mais ils se sont parlé cette année. J'ai demandé à Kevin et il a dit qu'il avait une relation normale avec lui."

La décision de signer Hülkenberg n'a été prise qu'il y a une semaine

Malgré les spéculations continuelles autour du siège, Steiner a déclaré qu'une décision a été prise il y a seulement une semaine pour remplacer Schumacher par Hülkenberg.

"Ce n'était pas une décision facile à prendre", a ajouté Steiner.

"Le contrat n'a été signé qu'hier [mercredi], par exemple."

"Nous voulions voir ce qu'il y avait de mieux à faire et donner à Mick autant de temps que possible, pour prendre la meilleure décision possible, et c'est ce à quoi nous sommes arrivés."

"Il y a eu des discussions continues avec Gene Haas sur ce qui était le mieux pour l'équipe, et nous sommes arrivés à une conclusion la semaine dernière sur ce qu'il fallait faire", a conclu le directeur de la firme américaine.