Verstappen n'a plus les mêmes limites quand il se bat avec Hamilton - Brundle

Thibaud Comparot

Jeudi 17 Novembre 2022 09:37

Martin Brundle n'a "aucun doute" sur le fait que Max Verstappen a des limites différentes lorsqu'il se bat avec Lewis Hamilton. C'est ce qui ressort du dernier affrontement entre les deux rivaux de 2021, à São Paulo.

Max Verstappen (Red Bull) a tenté une manœuvre à l'extérieur du premier et à l'intérieur du deuxième virage lorsqu'il est entré en contact avec la Mercedes de Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont endommagé leurs monoplaces lors de cet incident.

Le double champion a écopé d'une pénalité de cinq secondes et a dû effectuer un arrêt aux stands pour changer son aileron avant.

Les deux pilotes ont régulièrement subi de vifs conflits sur la piste lors de la lutte pour le titre de la saison dernière. Ces conflits ont atteint leur apogée avec la victoire finale de Verstappen dans le dernier tour de la dernière course de la saison 2021 sur la piste de Yas Marina.

Revenant sur la dernière escarmouche dans sa chronique pour Sky Sports F1, Brundle a déclaré : "Max semblait initialement défendre l'intérieur contre son coéquipier [Sergio Perez] avant de décider soudainement d'attaquer Hamilton par l'extérieur."

"En partie devant, puis en partie derrière, mais ayant la ligne intérieure pour le deuxième virage - comme l'accord entre les pilotes et le contrôle de la course m'a été soigneusement expliqué par un pilote - se trouvant aussi près de Lewis et à l'intérieur, Max avait droit à un certain espace de course."

Suggérant que chaque pilote adapte son attitude de course lorsqu'il est en conflit direct, Brundle a poursuivi : "Je n'ai aucun doute sur le fait que Max a des limites différentes lorsqu'il est en combat avec Lewis, et Lewis a également décidé de combattre le feu par le feu."

"Et donc, inévitablement, ils se sont heurtés, mais ont continué. Les commissaires ont dit que Lewis aurait pu donner "un peu plus d'espace", et à mon avis, Max aurait pu prendre encore plus d'espace, ou même lever le pied de l'accélérateur."

"Les commissaires ont décidé que c'était principalement la faute de Max et il a reçu une pénalité de cinq secondes et un arrêt aux stands pour un nouvel aileron avant. Je pensais que c'était un incident de course."

"La voiture de Lewis était un peu abîmée, mais toutes les parties cruciales étaient intactes", a conclu l'ancien pilote de F1.