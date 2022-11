Hülkenberg remplacera Schumacher au volant de la Haas en 2023

Thibaud Comparot

Nico Hülkenberg fera son retour à temps plein en F1 la saison prochaine avec Haas en remplacement de Mick Schumacher.

L'équipe américaine a fait cette annonce avant le week-end du Grand Prix d'Abou Dhabi, mettant ainsi fin aux spéculations de toute une saison concernant le siège voisin de Kevin Magnussen.

Mick Schumacher a montré des progrès tout au long de l'année au cours de sa deuxième campagne, mais les inquiétudes ont grandi en raison de ses nombreux accidents destructeurs et coûteux.

Il semble que cela ait suffi au propriétaire, Gene Haas et au directeur d'équipe Günther Steiner, pour regarder ailleurs. Hülkenberg s'est vu offrir un contrat de 1 an au sein de l'écurie de course américaine.

La dernière fois que le pilote de 35 ans a concouru à plein temps en F1, c'était en 2019 avec Renault.

Mais depuis, Hülkenberg a fait partie de Racing Point, maintenant Aston Martin, en tant que pilote de réserve.

Ses qualités de pilote ont été confirmées par de remarquables apparitions en tant que remplaçant de Sergio Perez et de Lance Stroll en 2020. Il a également goûté aux nouvelles machines monoplaces en remplaçant Sebastian Vettel lors des deux premières manches de la campagne 2022.

"Je suis très heureux de retrouver un volant à plein temps avec Haas F1 Team en 2023", a déclaré Hülkenberg. "J'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment quitté la Formule 1."

"Je suis excité d'avoir l'opportunité de faire à nouveau ce que j'aime le plus et je veux remercier Gene Haas et Günther Steiner pour leur confiance."

"Nous avons du travail devant nous pour être en mesure de rivaliser avec toutes les autres équipes du milieu de terrain, et je suis impatient de rejoindre à nouveau cette bataille."

Hülkenberg complète une équipe "très crédible et bien rodée"

Hülkenberg effectuera ses premiers kilomètres pour l'équipe après la finale de la saison à Abou Dhabi, en prenant part au test de fin de saison. Il sera accompagné du pilote de réserve Pietro Fittipaldi dans la deuxième voiture.

Après avoir eu l'une des équipes les plus jeunes de la grille en 2021 avec Schumacher et Nikita Mazepin, Haas va maintenant aligner l'une des plus âgées, avec Hülkenberg, 35 ans et Magnussen 30 ans.

"Je suis naturellement très heureux d'accueillir Nico Hülkenberg à nouveau dans un rôle de pilote à plein temps en Formule 1", a ajouté le directeur de l'équipe, Günther Steiner.

"L'expérience et la base de connaissances que Nico apporte à l'équipe sont bien réelles - avec près de 200 départs en carrière en Formule 1 - et une réputation d'excellent pilote de qualifications et de coureur solide et fiable."

"Ce sont des attributs qui, lorsque vous les associez à l'expérience de Kevin Magnussen, nous donnent une équipe de pilotes très crédible et bien rodée qui, nous en sommes convaincus, aidera l'équipe à progresser sur la grille."

"C'est évidemment l'objectif et c'est cette ambition qui a motivé le retour de Nico en Formule 1 - il partage notre vision et peut être un acteur clé avec le reste de l'équipe pour construire sur les bases que nous avons posées cette année avec notre retour dans la bataille des points", a conclu le directeur de la firme américaine.