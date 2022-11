Schumacher ne pilotera plus pour Haas en 2023

Thibaud Comparot

Jeudi 17 Novembre 2022 07:30

Haas a confirmé qu'elle se séparera de Mick Schumacher après le Grand Prix d'Abou Dhabi.

L'Allemand a rejoint la grille de la F1 aux côtés de Nikita Mazepin en 2020 et a connu une année difficile dans une voiture peu compétitive et peu développée, passant son temps à faire des tours en queue de peloton.

Mais il a montré des signes d'amélioration lors de sa deuxième campagne, marquant des points en Autriche et à Silverstone.

Cependant, des inquiétudes subsistent en raison du nombre élevé d'accidents onéreux, le dernier ayant eu lieu lors des EL1 au Japon.

Désireux de donner à Schumacher le plus de temps possible pour marquer des points supplémentaires et conserver sa place, le propriétaire de l'équipe, Gene Haas, a attendu le dernier moment avant de donner le coup de grâce.

Nico Hülkenberg remplacera Mick Schumacher pour courir aux côtés de Kevin Magnussen en 2023. L’Allemand n'a pas occupé de siège à plein temps en F1 depuis trois ans. L'ancien pilote Renault a depuis plusieurs années assuré un rôle de remplaçant pour les pilotes atteint par le covid.

"Ce sera ma dernière course avec Haas F1 Team", a écrit Schumacher sur les réseaux sociaux.

"Je ne veux pas cacher le fait que je suis très déçu de la décision de ne pas renouveler notre contrat."

"Néanmoins, je tiens à remercier à la fois Haas F1 et Ferrari pour m'avoir donné cette opportunité. Ces années passées ensemble m'ont permis de mûrir, tant sur le plan technique que personnel. C'est lorsque les choses sont devenues difficiles, que j'ai réalisé à quel point j'aimais ce sport."

"C'était parfois dur, mais je me suis constamment amélioré, j'ai beaucoup appris et je sais maintenant avec certitude que je mérite une place en Formule 1. Le sujet est tout sauf clos pour moi."

"Les revers ne font que vous rendre plus fort."

"Mon cœur brûle pour la Formule 1 et je vais me battre pour revenir sur la grille de départ."

Haas salue le parcours de Schumacher

Bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur des espérances cette saison, le directeur de l'équipe, Günther Steiner, n'avait que des mots aimables à dire sur le jeune homme de 23 ans après avoir confirmé que la relation pilote-équipe allait prendre fin.

"Je tiens à remercier Mick Schumacher pour sa contribution à l'équipe au cours des deux dernières années", a déclaré Steiner.

"Le pedigree de Mick dans les catégories juniors était bien connu et il a continué à grandir et à se développer en tant que pilote pendant son passage chez Haas F1 Team - avec en point d'orgue ses premiers succès en Formule 1 plus tôt cette saison."

"Tout en choisissant de prendre des directions différentes pour l'avenir, toute l'équipe souhaite à Mick bonne chance pour les prochaines étapes de sa carrière et au-delà", a conclu le directeur de la firme américaine.