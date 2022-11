Les suites du comportement de Verstappen au Brésil : "Personne ne voudra travailler avec lui"

Rédaction GP Fans

L'ancien pilote de F1 Pedro de la Rosa estime que le refus de Max Verstappen de laisser passer son équipier Sergio Perez dans les derniers tours du Grand Prix du Brésil sera préjudiciable à son image.

Après une saison 2021 marquée par un duel acharné avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a survolé les débats en 2022, dominant la concurrence de la tête et des épaules, s'assurant un deuxième titre mondial consécutif dès le Grand Prix du Japon le mois dernier.

Le pilote Red Bull a semblé avoir passé un cap, et déroulé ses courses avec une certaine sérénité, liée évidemment au niveau de performance de sa monoplace face à la concurrence.

Mais, au Brésil, ce n'est pas vraiment la sérénité qui dominait sous le casque du Néerlandais. Sixième en vue de l'arrivée, ce dernier s'est vu demander par son équipe de laisser passer son équipier Sergio Perez, placé derrière lui, et à la lutte pour la deuxième place du championnat face à Charles Leclerc.

Finalement, Verstappen a ouvertement refuser d'obtempérer, et les deux pilotes Red Bull ont conservé leurs positions. Perez et Leclerc aborderont ainsi la dernière course à égalité de points.

Quant à Max Verstappen, son image a été sérieusement écornée, comme le pense Pedro de la Rosa, ancien pilote de F1.

"Je pense que c'est à l'équipe de lui faire comprendre pourquoi il est dans l'erreur", a déclaré De La Rosa à la presse espagnole. "Et il doit comprendre parce que c'est très important s'il veut avoir un coéquipier loyal comme il l'a eu en Checo."

"Personne ne va vouloir travailler pour Verstappen s'ils savent qu'il va leur rendre la monnaie de leur pièce comme ça".

Depuis, Max Verstappen a assuré qu'il aiderait Perez à Abu Dhabi "si besoin", mais le double champion du monde pourrait signer un nouveau record s'il décrochait une 15e victoire cette saison.