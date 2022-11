McLaren : une livrée spéciale, et les adieux de Ricciardo

Rédaction GP Fans

Mercredi 16 Novembre 2022 16:20

A l'occasion de la finale de la saison, les McLaren arboreront une livrée spéciale, créée par l'artiste libanaise Anna Maria Aoun.

L'artiste, connue sous le nom d'Anna Tangles, a conçu une livrée qui apparaîtra principalement sur l'aileron avant et les pontons latéraux et évoque, d'après sa conceptrice "un sentiment de calme et de concentration qui n'est pas sans rappeler la zone dans laquelle se trouvent les pilotes" pendant la course.

McLaren a pris l'habitude de présenter des livrées particulières sur certains Grands Prix, et l'équipe de Woking a décidé de mettre en avant le travail de l'artiste libanaise à l'occasion de la dernière manche de la saison à Abu Dhabi.

Louise McEwen, directrice exécutive de la marque et du marketing chez McLaren, a déclaré :

"Nous sommes ravis de représenter une fois de plus le dessin d'une artiste émergente sur nos voitures de course, en défendant la créativité avec Vuse.

"Anna Tangles produit des œuvres d'art étonnantes et a une histoire puissante qui incarne parfaitement l'esprit et les valeurs de la campagne Driven by Change.

"L'initiative est en train de construire un héritage que nous sommes ravis de continuer à promouvoir, en utilisant notre plateforme mondiale pour amplifier le talent des créatifs émergents."

Tangles a ajouté : "En tant que fan de F1 depuis toujours, je n'ai jamais cru qu'un jour mon œuvre serait exposée dans un grand prix - et c'est grâce à Driven by Change.

"Je consacre mon temps libre à former et à encourager d'autres artistes, en particulier d'autres créatrices du Moyen-Orient, à embrasser leur passion et leurs compétences, et c'est donc un privilège de faire partie d'une communauté qui soutient la même ambition de donner du pouvoir aux artistes sous-représentés de cette façon."

Un Grand Prix qui constituera également la dernière apparition chez McLaren - et la dernière apparition en F1 ? - de Daniel Ricciardo.

Le pilote australien, qui sera remplacé l'an prochain par son jeune compatriote Oscar Piastri, a effectué ses adieux aux employés du centre McLaren de Woking, en Angleterre, en début de semaine.