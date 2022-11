Logan Sargeant sous pression avant la finale de la Formule 2 ?

Rédaction GP Fans

Mercredi 16 Novembre 2022 15:05

Le jeune Américain, annoncé chez Williams pour 2023, joue sa Superlicence et sa place de titulaire en F1 l'an prochain lors des deux dernières manches du championnat de Formule 2 ce week-end à Abu Dhabi.

Animateur du championnat de Formule 2, et pensionnaire de la Williams Academy, Logan Sargeant a été désigné comme le remplaçant de Nicholas Latifi l'an prochain aux côtés d'Alexander Albon, et devrait effectuer ses débuts en F1 le 5 mars prochain lors de l'ouverture de la saison 2023.

Mais il existe une condition pour que le jeune Américain ne s'aligne au départ à Bahraïn le 5 mars prochain : valider sa Superlicence, une formalité impérative pour rouler en Grand Prix l'an prochain.

En lui permettant d'aligner le minimum de 100 km supplémentaires lors des Essais Libres 2 au Brésil, l'équipe Williams a permis à Sargeant de valider un point supplémentaire sur sa Superlicence. Désormais, il pourra se contenter de terminer sixième du championnat de Formule 2 à l'issue des deux manches finales de ce week-end à Abu Dhabi.

Une performance qui est largement à sa portée, lui qui pointe au troisième rang du classement avant ce week-end, derrière le champion Felipe Drugovich, et le Français Theo Pourchaire.

Mais, entre la troisième place de Logan Sargeant, et la septième place fatidique tenue jusqu'ici par Liam Lawson - pilote Red Bull -, il n'y a que 12 points d'écart. Avec 10 attribués au vainqueur de la course sprint du samedi, et 25 unités pour le vainqueur de la course principale du dimanche, autant dire que rien n'est fait.

On rappellera que Jack Doohan, pilote Alpine Academy, occupe le quatrième rang provisoire à neuf points de Logan Sargeant, le pilote australien étant lui-même à égalité de points avec le pilote indien Jehan Daruvala (lui aussi pilote Red Bull) alors que le Brésilien Enzo Fittipaldi (nouvellement intégré... à la filière Red Bull !) pointe à trois points seulement des deux hommes.

Il faudra donc résister à la pression, et éviter les embûches, pour que Sargeant ne valide définitivement son billet pour la Formule 1 en 2023.