Sebastian Vettel se prépare à un week-end "très émouvant" à Abu Dhabi

Rédaction GP Fans

Mercredi 16 Novembre 2022 13:42

Sebastian Vettel se prépare à mettre un terme à sa carrière en Formule 1 à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche.

A 35 ans, Sebastian Vettel s'apprête ainsi à tirer sa révérence, après près de 300 Grands Prix disputés, quatre titres mondiaux, 53 victoires et quelques 122 podiums en carrière.

Après avoir gravi les échelons du sport automobile de 2003 à 2007, le natif de Heppenheim a débuté en F1 en 2007 avec le BMW Sauber F1 Team, avant de rejoindre le giron Red Bull et Toro Rosso.

C'est avec l'équipe italienne qu'il allait décrocher une première victoire retentissante à Monza en 2008, avant d'être promu dans l'équipe officielle Red Bull, avec laquelle il se classait deuxième du championnat 2009.

Par la suite, Vettel allait s'imposer comme l'homme à battre avec quatre titres successifs (2010 à 2013) avant de quitter Red Bull pour Ferrari en 2015.

Après quatre années faites de hauts et de bas au sein de la Scuderia, et avoir échoué à plusieurs reprises pour le titre face à Mercedes et Lewis Hamilton, Vettel décidait de changer d'air fin 2020 pour rejoindre Aston Martin.

Et, après deux saisons chez les "verts", le pilote allemand a décidé de prendre sa retraite, et c'est à Abu Dhabi qu'il effectuera sa dernière sortie en F1. Une page qui s'apprête à se tourner, et un moment fort à prévoir, pour lui comme pour les fans de Formule 1.

"Ce sera évidemment un week-end très émouvant alors que ma carrière de GP touche à sa fin", reconnaît Vettel.

"Je suis sûr que cette course me rappellera de nombreux souvenirs heureux de ces 15 dernières années, et je veux profiter de ma dernière course avec tous ceux que j'ai rencontrés au cours de ma carrière dans ce sport".

De fait, c'est sur ce même circuit d'Abu Dhabi que Sebastian Vettel a décroché son premier titre mondial fin 2010, grâce à une victoire impériale, alors qu'il était arrivé à Yas Marina à la troisième place du classement, derrière Fernando Alonso (Ferrari) et son équipier Mark Webber.