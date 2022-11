Wolff : Russel a peut-être passé "un an de trop" chez Williams

Rédaction GP Fans

Le directeur de l'écurie Mercedes concède que George Russell, récent vainqueur du Grand Prix de Sao Paulo, aurait pu rejoindre les Flèches d'argent dès 2021.

Vainqueur au Brésil dimanche dernier, George Russell a rejoint le cercle des vainqueurs en Grand Prix. Le Britannique a également pris sa revanche sur le Grand Prix de Bahrein 2020, où la victoire lui avait échappé de peu alors qu'il remplaçait Lewis Hamilton, positif au Covid, sur cette seule course.

Avant d'être promu chez Mercedes cette saison, Russell a été placé durant trois saisons chez Williams par la marque à l'étoile, avec laquelle il est sous contrat depuis plusieurs années.

Au cours de cette période, le pilote britannique est monté sur le podium une fois, mais dans des circonstances controversées, lors du Grand Prix de Belgique 2021, et s'est surtout forgé une réputation de pilote rapide en qualifications.

Ses performances ont fini par inciter les dirigeants de Mercedes à le promouvoir dans l'équipe officielle, mais Toto Wolff estime que cette promotion aurait pu être effective plus tôt.

"Peut-être qu'il a passé un an de trop [chez Williams]", a déclaré Wolff à Motorsport-Total.

"Quoi qu'il en soit, la chose la plus importante aujourd'hui est qu'il soit devenu un vainqueur de Grand Prix et un vainqueur très méritant."

"À la fin de la course, j'ai pensé au fait qu'il était arrivé à l'âge de 16 ans avec un costume-cravate et sa présentation PowerPoint."

"Il est le premier de notre nouveau programme pour les jeunes à gagner une course. Lewis [Hamilton] est bien sûr là depuis toujours et est le pilote le plus titré de notre académie junior."

"Mais six ans plus tard, Russell est devenu vainqueur de Grand Prix. Nous nous sommes toujours fixé des objectifs élevés. Vous devez gagner en GP3, vous devez gagner en Formule 2, et il a réussi à le faire dans ses premières années."

A moins d'un score parfait pour Lewis Hamilton à Abu Dhabi (victoire et record du tour, avec un abandon de son équipier), George Russell devrait terminer à la quatrième place du classement du championnat du monde 2022, devant le septuple champion du monde.

Et devrait constituer l'un des favoris au titre en 2023, si sa monoplace se montre performante.