Ralf Schumacher - Gunther Steiner a "un problème personnel" avec Mick

Rédaction GP Fans

Mercredi 16 Novembre 2022 09:25

L'oncle de Mick Schumacher estime que le directeur de l'équipe Haas se montre injuste envers son pilote, qui devrait probablement perdre sa place au sein de l'équipe pour 2023.

Le second baquet Haas est le dernier volant encore non attribué officiellement, mais il devient de plus en plus probable que Mick Schumacher, qui défend les couleurs de l'équipe depuis deux ans, sera remplacé l'an prochain.

Wolff : "La famille Schumacher fait partie de Mercedes"Lire plus

L'identité de celui qui remplacera le jeune Allemand ne semble guère faire de doute non plus puisque le nom de son compatriote Nico Hülkenberg revient avec insistance, et ce dernier devrait être annoncé dans les jours, voire dans les heures qui viennent.

Mick Schumacher a été mis sous pression depuis quelques mois par les dirigeants de l'équipe Haas, qui attendaient de lui davantage de points, mais également moins de sorties de route, Gene Haas, le propriétaire de l'écurie, ayant déclaré que son pilote lui coûtait cher en dégâts.

Quant à Gunther Steiner, il n'a jamais caché qu'il attendait davantage de résultats de son pilote.

Pour Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et frère de Michael Schumacher, il est évident que Haas a choisi depuis longtemps de ne pas conserver son neveu.

"Je considère qu'il est difficile pour Haas de choisir Mick", a déclaré Sky Deutschland celui qui compte six victoires en Grand Prix, "sinon ils l'auraient fait depuis longtemps."

"Je pense que l'interaction dans l'équipe et l'ouverture de Guenther Steiner - je l'appellerai poliment ainsi - ne parlent pas forcément en bien."

Bien que Mick Schumacher n'ait marqué de points qu'à deux reprises, avec une 8e place à Silverstone, suivie d'une 6e position en Autriche, Ralf Schumacher estime qu'il a montré un certain potentiel, et dénonce l'attitude de Gunther Steiner.

"Mick a montré qu'il y avait du potentiel mais peu importe ce qu'il faisait, l'équipe et Guenther Steiner n'en étaient jamais satisfaits", poursuit-il.

"Ce comportement ne peut pas être expliqué de manière logique. Il doit presque s'agir de quelque chose de personnel."

"Je crois que Guenther Steiner ne peut pas gérer le fait que quelqu'un d'autre est le centre d'intérêt de Haas. Il est très, très heureux d'être celui qui est sur le devant de la scène."