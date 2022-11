La Formule 1 veut apprendre du football et du rugby pour l'utilisation de la VAR

Rédaction GP Fans

Des officiels d'autres sports seront présents à Abu Dhabi pour apporter leur expertise sur l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Dans un communiqué, la FIA a indiqué avoir achevé la première phase de son programme de développement de la direction de course [RDDP], l'instance dirigeante étant déterminée à améliorer les normes.

L'instance dirigeante de la F1 a entrepris un examen approfondi de ses procédures à la suite des événements du Grand Prix d'Abou Dhabi de l'année dernière, décisif pour le championnat.

La gestion controversée d'une période de neutralisation en fin de course avait coûté à Michael Masi son poste de directeur de course.

Dans le cadre de son programme, la FIA s'est entretenue avec des représentants du football et du rugby afin d'apprendre des pratiques d'arbitrage d'autres sports.

Pour souligner cette collaboration en plein développement, des représentants de la Professional Game Match Officials Limited [PGMOL] assisteront à la finale de la saison de F1 ce week-end, dans le but de développer davantage la technologie VAR.

La FIA prépare actuellement le terrain pour faire appel à de futurs experts en la matière tout en créant "une culture de réflexion critique et d'amélioration constante et en fournissant une analyse et un retour d'information pour identifier les domaines à soutenir et à développer".

Pour y parvenir, le RDDP a utilisé des séquences d'événements récents pour débriefer les officiels qui étaient présents afin de mettre en évidence les décisions positives ainsi que les domaines à améliorer.

Les données utilisées ont été recueillies par le Centre d'opérations à distance [ROC] de la FIA à Genève.

"Le programme de développement de la direction de course est conçu pour améliorer les opérations de la direction de course dans le cadre de nos efforts continus pour apporter rigueur et meilleures pratiques à la gouvernance du sport", a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Il s'appuie également sur la mise en œuvre du ROC pour soutenir nos opérations de course. Le programme nous aidera également à identifier les talents émergents afin que nous puissions développer notre pool de directeurs de course, de commissaires et d'officiels pour l'avenir."