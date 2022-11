Villeneuve s'en prend à Stroll et ses manoeuvres "dangereuses"

Rédaction GP Fans

Le pilote québécois a appelé la FIA à prendre des mesures plus radicales contre Lance Stroll, suite à plusieurs manoeuvres jugées dangereuses de la part du pilote Aston Martin à Sao Paulo.

Lance Stroll a écopé d'une pénalité de 10 secondes, et a écopé de trois points de pénalité sur sa Superlicence suite à sa manoeuvre de défense sur son propre équipier Sebastian Vettel lors de la course sprint du samedi, où il a tassé ce dernier dans l'herbe à haute vitesse en tentant de protéger sa position.

Par la suite, Stroll s'est encore rendu d'une action similaire face à Mick Schumacher lors de la course du dimanche.

Le pilote Aston Martin a été fortement critiqué pour ces actions, qui font suite à un incident qui aurait pu être dramatique à Austin, où il s'est déporté au dernier moment pour contrer l'attaque de Fernando Alonso, ce dernier ayant vu sa monoplace décoller des deux roues avant, avant de retomber miraculeusement juste avant de toucher le mur.

Pour Jacques Villeneuve, qui avait déjà exprimé son opinion en commentant la course à la télévision, son compatriote aurait dû être plus sévèrement puni. De manière plus générale, le champion du monde 1997 appelle la FIA à revoir son système de sanction.

"Ce qui m'intrigue, c'est Lance Stroll et le système de pénalités de la FIA", a-t-il déclaré dans sa chronique d'après-course pour le site Formule1.nl .

"[Max] Verstappen a écopé d'une pénalité de cinq secondes, alors que [Lewis] Hamilton ne lui a laissé aucun espace. C'était agressif des deux côtés, un incident de course de mon point de vue."

"Mais Lance Stroll a reçu une pénalité de 10 secondes samedi pour une manœuvre dangereuse pouvant avoir des conséquences potentiellement dramatiques."

"La façon dont il change de ligne brutalement et bloque, cela ne devrait pas être autorisé. Ce n'est pas la course. Il l'a fait à Austin, au Mexique, il a été agressif avec Gasly et maintenant il fait ça."

"La FIA ne punit pas cela assez fort, pas même dans les séries junior, et cela continue donc."