Face aux rumeurs, Ferrari réaffirme son soutien à Binotto

La Scuderia Ferrari a démenti les rumeurs évoquant son intention de se séparer de son directeur d'équipe, Mattia Binotto.

La rumeur, venue de la presse italienne, a gonflé en ce début de semaine, alimentée par l'absence de Binotto lors des derniers Grands Prix en date.

Mais, ce mardi après-midi, Ferrari a tenu à démentir ces rumeurs par le biais d'un communiqué.

Scuderia Ferrari Statement:



In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation.