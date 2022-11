La F1 annonce une exposition unique en son genre

Rédaction GP Fans

Mardi 15 Novembre 2022 13:55

La F1 a annoncé une exposition "première du genre" qui ouvrira à Madrid en mars 2023.

Elle se tiendra à l'IFEMA Madrid du vendredi 24 mars au dimanche 16 juin de l'année prochaine et promet "une aventure époustouflante dans le monde extraordinaire de la Formule 1".

L'attraction a été produite en partenariat avec Round Room Live, la société à l'origine de Jurrasic World Experience à Londres.

Chacune des six salles a été conçue en collaboration avec des artistes, des cinéastes et des artisans primés pour présenter un large éventail d'artefacts inédits provenant d'équipes, d'experts et de personnalités.

"L'ouverture de cette exposition spectaculaire marque un moment important dans l'histoire de la Formule 1", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"Alors que le sport continue de se développer à un rythme exponentiel, il est essentiel que notre base de fans reste au premier plan de tout ce que nous faisons."

"Le lancement de cette exposition internationale de classe mondiale permet à davantage de fans à travers le monde de tomber amoureux de la F1 tout en nous offrant la plateforme parfaite pour honorer l'incroyable histoire de ce sport".

"Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet et aidé à construire une exposition qui capture le cœur et l'âme du sport que nous aimons tous."

L'expérience de 90 minutes a nécessité plusieurs années de préparation et devrait plaire à tous, grâce à un ensemble audiovisuel combinant des films rares, des expositions interactives, des sculptures et des voitures de Grand Prix emblématiques.

Timothy Harvey, conservateur et producteur en chef, a ajouté : "C'est un immense honneur de pouvoir organiser et produire la première exposition officielle de Formule 1 au monde.

"Cette exposition emmène les fans dans les coulisses de la Formule 1, offrant un nouvel éventail de perspectives fascinantes et d'histoires inattendues sur ce sport. Nous avons été submergés par le soutien de tant d'équipes de F1 et de personnalités."

"Je crois que le spectacle célèbre la riche histoire et le patrimoine de la Formule 1 d'une manière intense et amusante qui intéressera tout le monde, des fans passionnés aux jeunes enfants et aux familles. Il a fallu de nombreuses années de préparation et j'ai hâte d'ouvrir les portes de Madrid !"