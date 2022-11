Bottas heureux de décrocher deux points importants au Brésil pour Alfa Romeo

Rédaction GP Fans

Mardi 15 Novembre 2022 12:50

9e à Sao Paulo après un course méritante, le Finlandais a permis à Alfa Romeo de conserver l'avantage sur Aston Martin au championnat constructeurs avant Abu Dhabi.

Lointain 18e à l'issue des qualifications, Valtteri Bottas avait déjà grapillé quelques positions lors de la course Sprint, qu'il avait conclu au 14e rang.

En course, le Finlandais a affiché un rythme soutenu et, aidé par une bonne stratégie, s'est hissé jusqu'à la 5e place avant la dernière neutralisation derrière la voiture de sécurité.

Là, le regroupement du peloton n'a pas tourné en la faveur du pilote Alfa Romeo qui, avec ses pneus usés, a eu du mal à contenir ses adversaires, mais la neuvième place accrochée par Bottas au final reste précieuse pour son équipe, qui grapille une unité de plus à Aston Martin dans son combat pour la sixième place du championnat constructeurs.

Dans le même temps, Lance Stroll a en effet terminé 10e pour Aston, juste devant son équipier Vettel et l'autre Alfa Romeo, celle de Zhou Guanyu, 12e.

"C'était une bonne course, avec de bonnes batailles", s'est réjouit Bottas après la course. "J'ai vraiment apprécié ça ! Évidemment, c'est toujours plus agréable quand on a le rythme. Commencer 14e et finir neuvième, c'est bien."

"Nous sommes contents, car nous avons encore marqué plus qu'Aston. Pour nous, c'est vraiment important [d'assurer la sixième place du classement]. Au moins lors des deux derniers Grands Prix, nous avons encore été un peu plus performants, et c'est plutôt satisfaisant."

"Encore une course à disputer, et nous pouvons sceller [la sixième place] à Abu Dhabi."