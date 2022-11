Mercedes ne donnera pas "la priorité" à une victoire de Hamilton à Abu Dhabi

Emmanuel Rolland

Mardi 15 Novembre 2022 11:33

Le pilote britannique a ce week-end sa dernière opportunité de ne pas finir la saison sans une seule victoire.

Après un titre manqué de peu en 2021, Lewis Hamilton a vécu, avec l'écurie Mercedes, un véritable chemin de croix en début de saison, au volant d'une W13 rétive et en net déficit de performances par rapport aux Red Bull et aux Ferrari.

Au fil des mois pourtant, et au fil d'évolutions apportées sur les monoplaces, les Flèches d'argent ont progressé, et grimpé dans la hiérarchie au sein du peloton.

Russell vainqueur à Interlagos, sans l'aide des consignes d'équipeLire plus

Et, après avoir signé des podiums de manière régulière depuis la fin du printemps, Mercedes a - enfin - décroché son premier succès de la saison, et même un brillant doublé à Sao Paulo dimanche dernier, où George Russell a décroché son premier succès en F1 devant son équipier Hamilton.

Mais, alors que se profile la dernière étape de la campagne 2022, ce week-end à Abu Dhabi, Lewis Hamilton entrevoit la perspective de conclure sa première saison sans victoire, ce qui ne lui est jamais arrivé depuis ses débuts en Formule 1 en... 2007.

Abu Dhabi sera ainsi la dernière chance de succès pour le pilote britannique, qui sait pouvoir désormais compter sur une monoplace performante.

Pourtant, si Russell a déjà été récompensé au Brésil, une victoire de Hamilton lors de la finale ne constitue pas une priorité chez Mercedes, où l'on est déjà tourné vers 2023.

"Je pense que Lewis n'a pas besoin d'une quelconque priorité et ce n'est pas ce qu'il voudrait", a déclaré Toto Wolff, le directeur de l'écurie.

"Cette statistique de gagner une course à chaque saison est moins une priorité pour lui. La priorité est plutôt que nous amenions la voiture là où elle peut être et que nous courions pour plus de victoires en course l'année prochaine et, espérons-le, pour le titre."

Malgré tout, un an après sa terrible désillusion à Abu Dhabi, et un dépassement par Max Verstappen dans le dernier tour qui lui avait coûté le titre mondial, une victoire de Lewis Hamilton constituerait, sans nul doute, une belle histoire pour Mercedes, et pour le championnat du monde de Formule 1.