Hamilton sur son titre de 2008 - Celui là n’a pas été manipulé

Thibaud Comparot

Lundi 14 Novembre 2022 20:47

Lewis Hamilton est une nouvelle fois revenu sur sa bataille et la perte du titre face à Max Verstappen en 2021. Le septuple champion du monde explique les différences entre son titre remporté dans le dernier tour au Brésil en 2008 et celui perdu dans le dernier tour la saison dernière à Abou Dhabi.

Ceux qui pensaient que la tempête entourant la finale controversée de la saison 2021 à Abou Dhabi s'était calmée vont avoir droit à une piqûre de rappel. Lewis Hamilton a une fois de plus jeté de l'huile sur le feu dans une conversation avec Timo Glock pour Sky Sports. Selon lui, le titre de Max Verstappen a été manipulé et le résultat a été décidé par quelqu'un au sein de la FIA.

Pendant un certain temps, il semblait que Mercedes et Hamilton avaient mis un terme aux événements de l'année dernière à Abou Dhabi. Il semble que rien ne soit plus éloigné de la vérité, puisque le septuple champion du monde a de nouveau fait des déclarations lapidaires sur la bataille perdue pour le titre avec Verstappen.

Lors d'un entretien avec l'ancien pilote de F1, Timo Glock, on lui a demandé si son championnat de 2008 était comparable à celui de 2021. Dans les deux cas, tout s'est joué dans le dernier tour de la toute dernière course de la saison. En 2008, Hamilton en est sorti vainqueur, mais en 2021, il a perdu face à Verstappen. Hamilton affirme que les deux combats pour le titre ne peuvent être comparés, car celui de 2008 "n'était pas trafiqué".

Hamilton évoque une manipulation entourant le titre de Verstappen en 2021

"Non, c'était différent", déclare Hamilton à propos des combats de 2008 et de 2021. "Celui-ci (2008, ndlr) n'a été manipulé par personne. Quelqu'un a décidé que le résultat devait être tel qu'il était à la fin (en 2021, NDLR)."

Il pointe également du doigt la FIA, dont il dit que quelqu'un a décidé du résultat. "Il y a pourtant des similitudes en termes de douleur avec la défaite de 2007, où je l'ai perdu à 17 secondes. En fait, je l'ai perdu dans les trois derniers tours."

Perdre le titre, c'est un sentiment horrible - Hamilton

La sensation à l'intérieur est similaire entre 2007 et 2021, dit Hamilton. Lors de sa première saison, il a échoué à un point de Kimi Raïkkonen.

"Le même sentiment horrible dans votre cœur et dans votre âme", conclut le pilote Mercedes. Avec ses déclarations sur le titre de Verstappen en 2021, il a ravivé le feu - qui semblait quelque peu éteint.