Russell vainqueur à Interlagos, sans l'aide des consignes d'équipe

Thibaud Comparot

Lundi 14 Novembre 2022 19:45

George Russell a révélé les raisons qui l'ont poussé à demander à son équipe s'ils étaient sur la même longueur d'onde concernant d'éventuelles consignes d'équipe lors du Grand Prix de São Paulo.

Le Britannique a remporté sa première victoire en F1 à Interlagos après avoir mené la course depuis le tout début. Il a emmené Lewis Hamilton dans son sillage pour assurer un doublé Mercedes, le premier depuis Imola 2020.

Les Flèches d'argent évitent donc, grâce à cette belle prestation brésilienne, une saison blanche.

Russell et Hamilton étaient l'un derrière l'autre derrière la voiture de sécurité, c'est à cet instant de la course que le leader du peloton a demandé à la radio de l'équipe si lui et son coéquipier chez Mercedes étaient autorisés à se battre.

La réponse a été qu'ils feraient la course d'une manière "respectueuse", bien que Russell n'ait jamais donné à Hamilton la chance de tenter quoi que ce soit.

À la question de savoir s'il était surpris de la réponse reçue, Russell a répondu : "Oui et non."

"Nous avons toujours dit que nous étions libres de courir."

"Toto et l'équipe ont mis beaucoup de confiance en Lewis et moi. Nous avons eu quelques moments côte à côte tout au long de cette année et cela a toujours été respectueux et je pense que nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre."

"Je voulais juste comprendre notre position, car je savais à quel point le doublé était important pour l'équipe."

"Si nous n'étions pas en compétition, c'était un peu comme ramener la voiture à la maison. Si nous étions en compétition, c'était un tour de qualification à chaque tour et un risque dans chaque virage parce que le tour devait être parfait."

"Évidemment, je suis heureux de l'avoir gagné de cette façon", a conclu le nouveau vainqueur en Grand Prix.