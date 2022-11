Menacé par une pénalité, Ferrari a refusé d'échanger la position de ses pilotes

Thibaud Comparot

Lundi 14 Novembre 2022 18:42

Le directeur de l'écurie Ferrari, Mattia Binotto, a révélé la raison pour laquelle il a décidé de refuser d'accéder à la demande de Charles Leclerc d'échanger sa place avec Carlos Sainz à la fin du Grand Prix de São Paulo.

Le duo Ferrari a terminé troisième et quatrième à Interlagos après que Mercedes a obtenu sa première victoire de la saison et que George Russell soit monté sur la plus haute marche du podium pour la première fois.

Bien que le changement de l'ordre de ses deux pilotes n'aurait pas modifié le total des points de Ferrari ce week-end, le Monégasque aurait pu arriver à Abou Dhabi avec un avantage sur Sergio Perez dans la bataille pour la place de vice-champion.

Au lieu de cela, les deux hommes abordent la finale de la saison à égalité de points, avec Leclerc en tête au nombre de victoires.

Mais comme Binotto l'a révélé, un changement de pilote présentait un plus grand risque pour l'équipe, qui craignait une pénalité pour Sainz après que l'Espagnol ait été pris dans une certaine confusion autour de Yuki Tsunoda, qui s'est retrouvé bloqué derrière la voiture de sécurité.

Fernando Alonso était également à l'affût derrière, prêt à bondir sur la moindre erreur.

"Échanger la position des deux voitures sur la dernière ligne droite était certainement délicat parce que Charles avait Fernando et Max [Verstappen] juste derrière lui", a déclaré Binotto.

"Donc il est certain que cela aurait été délicat et dangereux."

" Mais plus que cela, nous savions que nous étions sous enquête pour ce qui s'est passé derrière la voiture de sécurité avec Tsunoda."

"Nous avons été blanchis par la direction de course à ce moment-là, donc nous étions assez à l'aise, mais sans avoir une conclusion sur cette question, cela aurait été risqué parce que cinq secondes de pénalité signifieraient que Carlos aurait perdu plus d'une position."

"Pour le championnat des constructeurs, il était certainement préférable de s'en tenir aux positions et aux écarts en piste", a conclu le directeur transalpin.