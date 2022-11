Verstappen - "Il n'avait aucune intention de me laisser de l'espace"

Thibaud Comparot

Max Verstappen s'en est pris à Lewis Hamilton après que les deux rivaux se soient à nouveau affrontés en course lors du Grand Prix de São Paulo, rouvrant ainsi de vieilles blessures entre eux.

Les protagonistes du titre de 2021 ont rarement couru ensemble cette saison compte tenu des problèmes rencontrés par Mercedes tout au long de la campagne.

Mais avec la résurgence des Flèches d'argent à Interlagos et le verrouillage de la première ligne, Verstappen était face à une véritable muraille Mercedes pour obtenir sa 15e victoire de l'année.

Après l'intervention de la voiture de sécurité en début de GP, Verstappen a attaqué Hamilton au premier virage. Le contact entre les deux hommes a eu lieu au deuxième virage, ce qui a endommagé l'aileron avant de la Red Bull.

"Je l'ai contourné par l'extérieur au premier virage et j'ai senti aussitôt lorsque je suis passé à côté de lui qu'il n'avait pas l'intention de me laisser de l'espace", a affirmé Verstappen.

"J'ai dit 'Ok, si tu ne me laisses pas d'espace, nous allons juste entrer en collision'.

"Au final, nous étions trop lents de toute façon. Pour lui, ça a ruiné sa chance de gagner la course, pour moi ça m'a coûté 5 secondes."

"Mais je pensais qu'après l'année dernière, on pourrait peut-être oublier ça et enfin faire la course."

"Quand j'étais côte à côte, je me disais 'Ok, faisons une bonne course' mais je peux vous dire que vous le sentez avec un pilote, s'il va vous laisser de l'espace ou pas."

"Il n'avait aucune intention de me laisser de l'espace".

Verstappen, qui a reçu une pénalité de cinq secondes a ajouté : "Je ne m'attendais pas à la pénalité."

"Au moment où nous sommes entrés en collision, je savais que je n'allais pas gagner la course".

Verstappen veut se battre en course

Les règles de course de la F1 ont été modifiées après la bataille enflammée du championnat la saison dernière, où Hamilton et Verstappen en sont régulièrement entrés en collision.

"Mon intention n'est jamais de rentrer en contact avec un autre pilote, mais je voyais qu'il n'allait tout simplement pas me laisser l'espace dans le virage et qu'ensuite nous allions entrer en collision."

"S'il avait bougé un peu, il serait probablement resté devant de toute façon. C'est dommage, je veux avoir une bonne bagarre."

"Honnêtement, je veux faire la course et je pensais que nous faisions la course. Ce n'est pas comme si je n'étais pas là, vous ne pouvez pas juste tourner en rond", a conclu le double champion du monde en titre.