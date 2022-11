L'accident de Perez à Monaco, cause des tensions avec Verstappen ?

Thibaud Comparot

Max Verstappen a refusé de laisser passer Sergio Perez lors du Grand Prix de São Paulo, alors que son ingénieur le lui avait demandé. Le double champion du monde a déclaré qu'il avait ses "raisons" pour ne pas rendre service au Mexicain. Perez aurait délibérément provoqué son accident lors des qualifications du GP de Monaco cette saison.

Max Verstappen évoluait en sixième position dans les ultimes instants de la course à Interlagos, juste devant son coéquipier Perez. Le Mexicain avait, quelques tours plus tôt, laissé passer le Hollandais pour que ce dernier puisse aller chercher Leclerc et Fernando. Sans succès, Red Bull a alors décidé d'échanger les positions des deux pilotes sur la piste. En effet, si le pilote batave est déjà titré, Sergio Perez est lui toujours à la lutte pour la seconde place du championnat avec Charles Leclerc.

Verstappen s'est vu indiquer dans son oreillette de laisser son coéquipier le dépasser, mais a catégoriquement refusé. Dans des mots durs et quelque peu énigmatiques, il a annoncé avoir ses "raisons" de ne pas faire de faveur à Perez. Les réseaux sociaux ont immédiatement spéculé sur ce que pouvait être cette raison et on pense maintenant le savoir. Cela aurait tout à voir avec le week-end de course à Monaco plus tôt cette année.

Perez s'est-il délibérément mis dans le mur à Monaco ?

Lors des qualifications du Grand Prix de Monaco, Perez aurait délibérément crashé sa monoplace au virage du portier pour garder Verstappen derrière lui. Son accident a entraîné un drapeau rouge, ce qui a empêché Verstappen d'améliorer son chrono. Depuis ce jours, le pilote hollandais n'a rien oublié, puisqu'à l'époque (à Monaco, NDLR), il était encore dans une lutte acharnée pour le titre avec Charles Leclerc.

Cette théorie est certes tirée par les cheveux, mais le journaliste Erik Van Haren rapporte sur Twitter qu'elle est effectivement vraie.

"Perez a délibérément provoqué un accident à Monaco lors des qualifications et l'a ensuite admis à Helmut Marko et Christian Horner", écrit Van Haren. "Max Verstappen ne l'a pas oublié". Le double champion du monde en titre n'a donc pas voulu rendre service à son coéquipier pour cette raison, provoquant la colère de Perez : "Cela montre qui il est vraiment !"

