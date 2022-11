Tension chez Red Bull - "Merci, Max montre qui il est vraiment"

Thibaud Comparot

Le refus de Max Verstappen d'obéir aux ordres de l'équipe Red Bull a entraîné des querelles intestines au sein de l'équipe championne du monde à l'issue du Grand Prix de São Paulo.

Alors que le Néerlandais a déjà remporté son deuxième titre, son coéquipier Sergio Perez se retrouve dans une bataille serrée avec Charles Leclerc (Ferrari) pour la deuxième place du classement.

Alors que dans sa glorieuse histoire, Red Bull n'a toujours pas réussi à réaliser un doublé au championnat, Verstappen a dépassé Perez qui luttait avec des pneus médiums à la fin des 71 tours de l'épreuve. Il a ensuite poursuivi Fernando Alonso et Leclerc pour tenter de prendre des points au rival du Mexicain.

Il était apparemment convenu que Verstappen rende la position à Perez si ses assauts n'aboutissaient pas.

Mais malgré les appels répétés de Gianpiero Lambiase à la radio de l'équipe dans le dernier tour, Verstappen a refusé et a déclaré : "Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, les gars, ne me demandez pas ça à nouveau, OK ? Est-ce que c'est clair ? J'ai donné mes raisons et je m'y tiens."

Ce résultat signifie que Perez termine loin derrière Leclerc et se retrouve donc à égalité de point avec le Monégasque, à une course de la fin de la saison : "Merci pour ça les gars. Merci, Max montre qui il est vraiment."