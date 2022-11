Sainz - "C'est dommage que les Mercedes soient si rapides"

Thibaud Comparot

Dimanche 13 Novembre 2022 21:30

Carlos Sainz est monté sur son neuvième podium de la saison avec une troisième place au Grand Prix de São Paulo. Un arrêt au stand pour des pneus tendres neufs pendant une période de voiture de sécurité virtuelle a été la clé du succès pour le pilote Ferrari.

Sainz a terminé la course sprint de samedi au Brésil en deuxième position derrière George Russell. Cependant, il a dû prendre le départ de la course d'aujourd'hui en septième position après une pénalité sur la grille pour un changement de moteur. Grâce aux incidents de Lewis Hamilton et Max Verstappen et à ceux de Lando Norris et de son coéquipier Charles Leclerc, l'Espagnol est remonté à la troisième place.

Russell remporte la première victoire de Mercedes en 2022 : "Je suis sans voix !"Lire plus

Il a ensuite chuté dans le classement en raison d'un arrêt au stand la faute à un tear off bloqué dans une écope de frein. Sainz a finalement franchi la ligne d'arrivée en troisième position, quatre secondes derrière la Mercedes de Lewis Hamilton.

Sainz se dit satisfait du podium

"Dans l'ensemble, c'était une belle course", a déclaré le pilote Ferrari. "Nous avons eu quelques problèmes au début avec un frein en feu. Nous avons dû rentrer tôt, donc nous avons dû suivre une stratégie à trois arrêts. Nous n'étions peut-être pas les plus rapides aujourd'hui à cause de l'usure des pneus. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour essayer de suivre Checo et nous avons eu une bonne course face à lui. C'est bon d'être sur le podium après être parti septième. Nous pouvons être heureux avec ça. C'est juste dommage que les Mercedes soient si rapides."