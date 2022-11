Russell délivre Mercedes et remporte son premier Grand Prix en F1 à São Paulo

Thibaud Comparot

Dimanche 13 Novembre 2022 20:45

George Russell remporte sa première victoire en F1 et délivre Mercedes. Lewis Hamilton complète le podium avec Carlos Sainz sur Ferrari. Le Grand Prix de São Paulo aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses !

De nombreux accrochages au départ du GP de São Paulo

George Russell s'est parfaitement envolé devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Au premier virage, Lando Norris s'est porté à la hauteur de Sergio Perez, sans pouvoir prendre l'avantage. Quelques hectomètres plus tard, le week-end parfait de Kevin Magnussen, pole man de la course sprint, s'est terminé en tête-à-queue avec Daniel Ricciardo. Les deux pilotes ont été contraints à l'abandon, provoquant la sortie de la voiture de sécurité.

À la relance de la course, Russell menait toujours le peloton devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux rivaux de la saison passée se sont retrouvés côte à côte au premier virage, le double champion du monde a fait le forcing et le pilote Mercedes n'a pas laissé beaucoup de place au Batave. Des dommages ont été constatés sur les deux monoplaces après un contact. Quelques mètres plus tard, Lando Norris est allé poser sa roue avant gauche sur la roue arrière droite de Charles Leclerc, l'envoyant en tête-à-queue.

The view from onboard, as Max and Lewis come to blows 💥#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/2TRaFJFzO8 — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

À l'entame du 11eme tour et après un départ mouvementé, Russell menait toujours le Grand Prix, devançant Sergio Perez, Carlos Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Après un premier arrêt aux stands forcés, Leclerc et Verstappen se plaçaient en dernières et avant-dernières positions.

Ayant analysé les images de l'accrochage entre Verstappen et Hamilton, le double champion du monde a été jugé responsable de l'accrochage avec son ancien rival. Il a donc écopé d'une pénalité de 5 secondes.

Au 14 eme tour, les Alpine d'Ocon et d'Alonso se montraient très en formes, doublant chacun 6 monoplaces. Les pilotes s'étaient élancés de la 17eme et de la 18 eme position sur la grille de départ.

Les Mercedes conservent la tête de la course

Au 18 eme tour de la course, Carlos Sainz, qui était troisième avec des pneus médiums, a dû repasser par les stands pour chausser les pneus tendres. Un tear off s'était logé dans l'écope de son frein arrière droit.

À l'entame du 25eme tour, George Russell est rentré aux stands pour chausser les gommes médiums. Le jeune anglais souhaitait prolonger son relais, mais son écurie en a décidé autrement. Lewis Hamilton a donc pris la tête de la course, toujours chaussé de ses gommes tendres usées.

Voyant le ciel s'assombrir, Lewis Hamilton a interrogé son équipe sur les chances de pluies durant la course. Ne prévoyant pas de précipitation à cet instant du GP, le septuple champion du monde a finalement décidé de passer par les stands pour passer les pneus médiums, abandonnant la tête de la course à George Russell.

LAP 30/71



Hamilton pits from the lead, and comes back out P4



Russell, Perez and Sainz now lead the way!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/K6VVUgFmzc — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

Après 32 tours, George Russell était donc leader de la course, devant Perez, Sainz, Hamilton et Alonso. Charles Leclerc végétait en 13eme place, devançant Max Verstappen 16eme et en manque de rythme.

À 28 tours du drapeau à damier, Lewis Hamilton a fait la jonction sur Sergio Perez, deuxième au classement de la course. Sous les acclamations du public, Lewis Hamilton, nouveau citoyen brésilien honoraire est allé dépasser le pilote mexicain. Les deux Mercedes étaient aux premières et deuxièmes places de la course.

Une première victoire pour Russell en F1

À l'entame du 50eme tour, Russell, Hamilton et Perez ont fait le choix de chausser un nouveau train de gomme tendre pour rallier l'arrivée. Seul Carlos Sainz, deuxième, roulait avec des pneus médiums usés. À cet instant de la course, le top cinq était composé par Russell, Sainz, Hamilton, Perez et Alonso.

Trois tours plus tard, Lando Norris est allé garer sa monoplace dans un échappatoire, sa McLaren ayant rendu l'âme. Le jeune anglais voit donc sa course s'arrêter au même endroit que son coéquipier Daniel Ricciardo. Double abandon pour les McLaren, alors que les deux Alpine se positionnaient dans les points. L'écurie anglaise va perdre des points importants dans sa lutte pour la quatrième place au classement des constructeurs.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 53/71)



Lando Norris pulls over, ending a heart-wrenching day for McLaren 😞#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/KSWSyTZQKm — Formula 1 (@F1) November 13, 2022

La voiture de sécurité virtuelle a donc été déployée permettant à Carlos Sainz de passer par les stands pour chausser un ultime train de pneus médiums. Deux tours plus tard, la voiture de sécurité a été déclenchée, regroupant les hommes de tête pour 11 tours de folie. George Russell et Lewis Hamilton ont été autorisés à se battre, tout en restant respectueux l'un de l'autre.

À la relance de la course, Russell et Hamilton se sont envolées laissant Perez se battre avec Sainz et Leclerc. À la peine avec ses pneus médiums face aux pneus tendres des Ferrari, Sergio Perez a dû s'incliner et est passé de la troisième à la cinquième position.

Au terme d'un Grand Prix à rebondissement, George Russell emmène un doublé Mercedes vers la victoire. Première victoire en F1 pour le jeune anglais qui a devancé Lewis Hamilton et Carlos Sainz !

Le classement du Grand Prix de São Paulo

