Breaking : Ocon échappe à une pénalité dimanche à Interlagos !

Patrice Lhoni

Dimanche 13 Novembre 2022 17:23

Esteban Ocon ne sera pas pénalisé sur la grille dimanche pour le Grand Prix de Sao Paulo 2022.

La fin de la course sprint de samedi montrait une monoplace du pilote français en feu dans le parc fermé. C'est bien le moteur de la voiture numéro 31 qui a dû être remplacé. Mais dans la mesure où il s'agit d'un remplacement par une ancienne unité de puissance déjà utilisée lors d'une épreuve précédente, Esteban Ocon va conserver sa position sur la grille. Il s'élancera en 16e place et essaiera de remonter dans les points après une course difficile samedi.

"En raison de la fuite de carburant sur la voiture d'Esteban après la [course] qualificative du sprint de samedi et des dommages ultérieurs causés par l'incendie, l'équipe a changé son Unité de Puissance (PU) pour la course d'aujourd'hui à partir de sa piscine", a déclaré Alpine dans un communiqué.

"Cela signifie qu'il ne prendra pas de pénalité de grille et qu'il prendra le départ de la course d'aujourd'hui depuis la 17e place. Les pièces endommagées du châssis ont également été remplacées."

Depuis l'annonce d'Alpine, il a été annoncé que Yuki Tsunoda partirait des stands ce dimanche, permettant à Ocon de gagner une position sur la grille de départ.