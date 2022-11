Le programme de Pourchaire en 2023 s'annonce chargé

Rédaction GP Fans

Le jeune français sera pilote de réserve au sein de l'écurie Alfa Romeo la saison prochaine.

Si personne ne sait avec qui Audi poursuivra l'aventure lorsque le constructeur allemand arrivera, Théo Pourchaire représente actuellement l'avenir du giron Sauber, bien couvé par son directeur d'équipe, Fred Vasseur.

"Nous avons aujourd'hui Valtteri [Bottas], nous avons Guanyu Zhou et Théo est là aussi", a déclaré Vasseur. "Nous aurons tout le temps de discuter de l'avenir avec Audi."

En attendant 2026, Pourchaire veut passer un cap l'an prochain, tandis qu'il a confirmé qu'après avoir terminé deuxième en Formule 2, il ne poursuivrait pas dans l'antichambre de la F1.

"Il s'agit à coup sûr de ma dernière saison en F2. Il n'est financièrement pas possible de poursuivre et, de toute façon, ce n'est pas une bonne solution. Deux saisons dans une formule de promotion, c'est assez", avait déclaré le Grassois il y a quelques semaines.

En 2023, Pourchaire sera pilote de réserve à temps plein et ne devrait pas avoir le temps de s'ennuyer.

"Je pense que beaucoup de pilotes brillants en F1 n'ont pas fait mieux en F2 que Théo", a poursuivi Vasseur. "Il va occuper un rôle multiforme à un très jeune âge. Il a besoin de plus d'expérience et de structure. De travail technique, aussi."

"Dans le cadre de son rôle de pilote de réserve, il participera à deux séances libres et à des tests durant la saison et après la saison. Il sera également en charge du développement dans le simulateur et aussi durant les week-ends de course."

"Tout cela sera très structurant pour lui, notamment via les briefings et la préparation, et c'est ce dont il a besoin. À 18 ou 19 ans, travailler avec des ingénieurs qui ont l'âge d'être son père n'est pas évident mais je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Il lui faut simplement cette opportunité de travail."

Pourchaire va courir en 2023

Mais Vasseur compte également placer son poulain dans une voiture de course l'an prochain afin qu'il reste parfaitement affûté.

"Oui, nous pensons à un programme de course pour lui permettre de rester compétitif. Le Japon et la Super Formula constituent une option. Mais la F2 reste aussi d'actualité."

Pourchaire a depuis lors admis qu'il pourrait revenir sur sa décision de ne pas poursuivre en F2 si une belle opportunité se présentait. Quoi qu'il en soit, il voudra se préparer à devenir titulaire en F1 dès 2024...