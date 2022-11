Mercedes - Diviser les stratégies pour mieux gagner au Brésil ?

Thibaud Comparot

Dimanche 13 Novembre 2022 18:31

George Russell a suggéré que Lewis Hamilton et lui devront "prendre des chemins différents" pour tenter de remporter le Grand Prix de São Paulo. En cas de réussite, Mercedes remporterait alors sa première victoire en 2022.

Le pilote de 24 ans se placera en tête de la grille de départ de la course d'Interlagos ce dimanche. Son coéquipier Lewis Hamilton sera à ses côtés après une superbe performance collective lors de la course sprint de 100 kilomètres.

Marko souligne une déficit "d'une seconde" par rapport à Mercedes à Interlagos !Lire plus

Mercedes compte 36 points de retard sur Ferrari dans la lutte pour la deuxième place du classement des constructeurs, mais n'a toujours pas remporté de victoire cette saison.

Le directeur de l'écurie, Toto Wolff, a récemment déclaré qu'une victoire serait plus importante que de dépasser la Scuderia au classement des constructeurs.

La motivation des deux pilotes pour monter sur la plus haute marche du podium est également élevée. Russel cherche à remporter sa première victoire en F1 et Hamilton, qui a reçu la citoyenneté brésilienne honoraire cette semaine, cherche à éviter la première saison sans victoire de sa carrière.

"Il n'y aura certainement pas de consignes d'équipe", a prévenu Russell.

"Mais entre nous deux, nous serons certainement obligés de séparer nos stratégies pour essayer d'obtenir cette victoire pour l'équipe. Comme nous l'avons vu au Mexique, nous avons tous les deux fait la même stratégie et finalement cela nous a desservi tous les deux."

Reconnaissant qu'il "ne sait probablement pas quelle sera la bonne stratégie" pour la course, Russell a ajouté : "Nous ferons une course juste et équitable, c'est sûr."

Leclerc répond aux critiques de HillLire plus

"Je suis sûr que nous allons probablement partager les stratégies pour essayer de couvrir toutes les options et j'espère que l'un d'entre nous en sortira heureux."

"Nous reconnaissons tous les deux, sur la base de l'expérience récente, que nous allons probablement devoir prendre deux chemins différents", a conclu celui qui s'élancera de la première marque sur la grille de départ du Grand Prix de São Paulo.