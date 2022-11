Patrice Lhoni

Dimanche 13 Novembre 2022 15:33

Max Verstappen a terminé à la 4e place de la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2022. Le Néerlandais s'élancera en 3e position dimanche derrière les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Il profite également de la pénalité de 5 places sur la grille infligée à Carlos Sainz pour changement de groupe propulseur, et sera en deuxième ligne aux côtés de Sergio Perez son coéquipier.

Partant depuis la deuxième position samedi lors de la course sprint, le double champion du monde, chaussé de pneumatiques Medium, gardait sa position au premier virage. Tous les pilotes autour de lui avaient chaussé les gommes tendres. On aurait pensé qu'avec la dégradation des pneumatiques, Verstappen aurait eu l'avantage au fur et à mesure que la course progressait, mais il n'en a rien été.

S'il a vite dépassé Kevin Magnussen lors du deuxième tour, sans la moindre utilisation du DRS, il s'est vite retrouvé sous la pression de George Russell. Au 15e tour, ce dernier prenait l'avantage sur le pilote Red Bull Racing après une belle bataille roues contre roues pendant plusieurs boucles. Verstappen s'est ensuite retrouvé sous la menace de Carlos Sainz et Lewis Hamilton. L'Espagnol dépassait le Néerlandais au premier virage au prix d'une manœuvre musclée où les deux pilotes sont entrés en contact. La partie gauche de l'aileron avant de la voiture numéro 1 a été endommagée et Lewis Hamilton en a profité pour dépasser Verstappen un tour plus tard.

Verstappen inquiet pour dimanche

A l'issue de la course sprint, le champion du monde 2022 a expliqué son rythme aux médias, dont GPFans.com.

"J'étais juste en train de dégrader (les pneumatiques) beaucoup trop fort," a-t-il commenté. "D'une certaine manière, les mediums n'ont pas duré du tout, et nous n'avions pas de rythme."

"Même avec les tendres, je pense que nous n'aurions pas eu le rythme de Mercedes, donc c'est un peu inquiétant pour demain", a-t-il admis.

"Nous allons certainement tout analyser, mais normalement il n'y a pas tellement de choses que vous pouvez faire pour améliorer les choses."

L'incident avec Sainz n'a pas eu un grand impact sur la course de Verstappen

Verstappen ne pense pas que l'incident avec Carlos Sainz ait fondamentalement impacté son rythme samedi. C'est surtout la dégradation des pneumatiques qui, à son sens, ne lui a pas permis de rivaliser avec les autres monoplaces.

"Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais il n'y avait pas d'adhérence sur les pneus," a-t-il souligné avant de revenir sur son contact avec Sainz. "Mais alors, bien sûr, avec le contact, mon aileron avant a été un peu endommagé, mais je pense que même avec un aileron avant complet, j'aurais été 4e, donc ça n'a pas vraiment eu d'importance."