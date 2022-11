Marko souligne une déficit "d'une seconde" par rapport à Mercedes à Interlagos !

Patrice Lhoni

Dimanche 13 Novembre 2022

Helmut Marko, conseiller chez Red Bull Racing, estime que son écurie devra "résoudre" ses problèmes dans le deuxième secteur du circuit d'Interlagos, si cette dernière.

Max Verstappen et Sergio Perez ont terminé 4e et 5e de la course sprint samedi. Les deux pilotes Red Bull Racing étaient partis avec des gommes différentes. Max Verstappen en Medium et Perez en Soft. Mais ces derniers n'ont pas pu batailler avec les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, qui ont successivement dépassé le champion du monde 2022 pendant la course.

Red Bull domine la F1 cette saison, fort de ses 16 succès en 20 courses jusqu'à présent. Mais le résultat de la course sprint semble étonnant, tant Verstappen a semblé en difficulté face aux Mercedes et à la Ferrari de Carlos Sainz.

"La différence était d'une seconde dans le deuxième secteur par rapport à Mercedes, c'est beaucoup trop," a reconnu Helmut Marko à ORF (télévision autrichienne). "Soit on a fait une erreur. Ou les autres sont juste devenus beaucoup plus rapides."

Perez, 9e au départ, et qui était parti avec les mêmes pneumatiques que le septuple champion du monde (8e au départ), n'a pu suivre le rythme imposé par Hamilton, terminant à presque 8 secondes de ce dernier en 24 tours effectués.

"Sergio était également incapable de suivre Hamilton", a ajouté Marko. "Ses pneus tendres ont également rendu l'âme à la fin. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé."

La bonne nouvelle pour l'écurie autrichienne réside dans le fait que Verstappen a sauvegardé un jeu de pneumatiques tendres supplémentaire pour la course, lui donnant plus d'options pour jouer la victoire dimanche.

"Nous avons maintenant un jeu supplémentaire de pneus tendres pour le Grand Prix pour Max, deux au total, donc une stratégie à deux arrêts jouerait maintenant en sa faveur," a précisé Marko.

"Cependant, nous devons résoudre nos problèmes dans le deuxième secteur," a-t-il rappelé, en conclusion.