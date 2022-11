Ricciardo dément : "Non, je n'ai pas signé chez Red Bull"

Rédaction GP Fans

Daniel Ricciardo a démenti les informations selon lesquelles son retour chez Red Bull pour 2023 était "déjà acté".

L'Australien ne sera pas présent sur la grille l'an prochain et vise actuellement le rôle de pilote de réserve dans une écurie de pointe afin de se placer au mieux en vue de la saison 2024.

Samedi, le média brésilien Esporte Na Band a affirmé que Ricciardo avait pris sa décision et que son retour chez Red Bull était déjà assuré.

Après avoir grandi au sein du giron chez Toro Rosso (AlphaTauri), le pilote aujourd'hui âgé de 33 ans a passé cinq années couronnées de succès dans l'écurie mère aux côtés de Sebastian Vettel et Max Verstappen, remportant au passage sept victoires en course.

Lorsqu'on lui a demandé si son avenir était déjà décidé, Ricciardo a répondu : "Pas vraiment. Il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Je ne vais rien inventer, je n'ai rien de nouveau à déclarer à ce sujet."

"Non, ce qui a été dit n'est pas vrai. Je n'ai pas signé, ce n'est pas le cas, je vous l'affirme. Rien n'est fait. Je n'ai rien à cacher et aucun intérêt à le faire..."

"Même contractuellement, je pense être libre de parler donc peu importe. Mais il n'y a rien de fait. Lorsque ce sera le cas, croyez-moi, je le dirai. Rien ne me retiendra de le faire."

Ricciardo devrait passer la saison 2023 "à l'ombre" après avoir vécu deux saisons compliquées chez McLaren, malgré un succès en Grand Prix en 2021.

Remercié par McLaren à un an de l'échéance initialement prévue, il cherche à occuper un rôle important sans être titulaire. Les rumeurs l'envoient bien chez Red Bull mais également chez Mercedes, qui ne disposera plus de Nyck De Vries - titulaire chez AlphaTauri - et de Stoffel Vandoorne - pilote DS en Formule E et réserviste chez Aston Martin en F1.