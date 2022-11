Vettel après sa bataille avec son coéquipier - "C'était un peu effrayant"

Thibaud Comparot

Dimanche 13 Novembre 2022 13:19

Sebastian Vettel a qualifié d'"un peu effrayant" son accrochage avec son coéquipier Lance Stroll lors de la course sprint du Grand Prix de São Paulo.

L'Allemand a pris le départ de l'épreuve de 100 km à la 13e place et a fini par remonter à la 9eme position grâce à de beaux dépassements.

Pendant sa course, Vettel a rencontré son coéquipier sur la piste et a évité d'un rien l'accrochage avec la deuxième Aston Martin.

Grand Prix de São Paulo : La grille de départ avec les pénalitésLire plus

À la sortie du troisième virage, Vettel a tenté de prendre la ligne intérieure avant le quatrième virage, mais Lance Stroll s'est déporté vers la gauche, forçant le quadruple champion du monde à rouler sur l'herbe.

Les manœuvres en piste du Canadien lui ont valu une pénalité de 10 secondes, ce qui le place provisoirement en 16ème position sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche.

Cette décision intervient deux courses seulement après que Stroll a reçu une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir provoqué une violente collision avec Fernando Alonso au Grand Prix des États-Unis.

En parlant de sa course, Vettel a déclaré : "Nous faisions des progrès, nous sommes partis 13e et avons terminé 9e."

"J'ai pris un bon départ et ensuite je ne savais pas vraiment où aller, j'étais un peu coincé et puis j'ai fait quelques bons premiers tours avec Daniel [Ricciardo], c'était très amusant."

"Après, c'était un peu serré avec Lance, mais je pense que nous travaillons ensemble."

"C'est dur, vous perdez du temps quand vous vous battez, mais je semblais être plus fort et ensuite j'ai pu dépasser Esteban assez confortablement et même rattraper Pierre et avec quelques tours de plus, j'aurais même pu dépasser Kevin [Magnussen] aussi."

Alonso pénalisé, Alpine accuse ses pilotes d'avoir "laissé tomber l'équipe"Lire plus

Fournissant un aperçu de son excursion aux côtés de Stroll, Vettel a ajouté : "C'était serré, évidemment nous ne voyons pas aussi bien que vous sur la caméra."

"L'écart s'est resserré et j'étais à moitié hors de la piste, ce qui était un peu effrayant. Mais heureusement, j'ai pu rejoindre la piste", a conclu le futur retraité.