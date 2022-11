Alpine réagit aux 882 commentaires haineux sur ses réseaux sociaux

Rédaction GP Fans

Dimanche 13 Novembre 2022 12:07

L'écurie française va prendre des mesures après avoir reçu un torrent de messages haineux au Brésil.

L'incident entre Fernando Alonso et Esteban Ocon lors de la course Sprint à Interlagos - qui a notamment provoqué la pénalité de l'Espagnol et le début d'incendie (photo) sur la voiture du Français - a également entraîné des centaines de messages haineux envoyés par des fans à Alpine sur ses réseaux sociaux.

L'équipe française a dénombré 882 commentaires abusifs, que ce soit à l'encontre de l'un de ses pilotes ou contre l'équipe. Elle dénonce ces abus et va réagir à ce phénomène devenu problématique dans toutes les sphères.

"Quoi qu'il arrive en piste, il n'y a vraiment aucune excuse pour que des commentaires haineux, abusifs et toxiques soient dirigés contre nos pilotes ou les membres de notre équipe, ou encore à l'égard d'autres fans", a commenté Alpine via un communiqué.

Alonso pénalisé, Alpine accuse ses pilotes d'avoir "laissé tomber l'équipe"Lire plus

"Parmi tous les commentaires reçus pendant et après la course Sprint, 882 d'entre eux étaient toxiques. 162 étaient même particulièrement violents. C'est totalement inacceptable."

"Et ce n'est malheureusement pas un événément isolé. La haine et la discriminination en ligne sont partout et nous ne pouvons pas tolérer cela."

"Nous prendrons donc des mesures à l'égard des individus et des groupes qui diffusent ce genre de messages sur les réseaux sociaux, à savoir tous ceux qui contiennent ou encouragent des abus concernant les membres de notre équipe ou nos fans."

Depuis l'été dernier, la Formule 1 a lancé la campagne "Drive it Out", qui vise à sensibiliser contre les abus en ligne et les actes du même genre sur les circuits.