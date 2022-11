Alonso pénalisé, Alpine accuse ses pilotes d'avoir "laissé tomber l'équipe"

Rédaction GP Fans

Dimanche 13 Novembre 2022 11:00

Ce dimanche en course, Fernando Alonso et Esteban Ocon s'élanceront depuis le fond de grille à Interlagos.

Samedi, la course Sprint n'a pas réussi aux pilotes Alpine. Après un bon départ, Ocon a voulu prendre le meilleur sur Norris mais le pilote McLaren a obligé le Français à élargir sa trajectoire.

Par conséquent, Ocon a repoussé son équipier Alonso sur les vibreurs, ce qui a provoqué le déséquilibre de l'Alpine et l'inévitable contact entre les deux monoplaces. La voiture d'Ocon était alors endommagée au niveau du ponton.

Plus loin dans le même tour, Alonso a de nouveau percuté Ocon en voulant le dépasser, endommageant alors son aileron avant et obligeant son équipe à l'accueillir aux stands.

Alonso est ensuite remonté jusqu'à la seizième place, gagnant encore une position suite à la pénalité infligée à Lance Stroll. Ocon et sa voiture "trouée" ont chuté jusqu'en 18e position, sa voiture prenant feu après l'arrivée.

Enfin, les commissaires de course ont décidé d'infliger une pénalité de cinq secondes à l'Espagnol pour sa tentative de dépassement hasardeuse sur Ocon.

Au final, Alonso se retrouvera 18e sur la grille de départ de la course, juste derrière Ocon, 17e.

La réaction du directeur d'équipe, Otmar Szafnauer, n'a pas été tendre : l'homme fort d'Alpine est clairement déçu par le comportement de ses pilotes, alors que l'équipe joue la quatrième place du championnat des constructeurs face à McLaren.

"Nous sommes extrêmement déçus du résultats de ce Sprint, étant donné la position dans laquelle nous nous trouvons en vue de la course désormais", a réagi Szafnauer.

"Nous courons actuellement pour décrocher la quatrième place au championnat, plus de mille personnes au sein de l'équipe travaille d'arrache-pied avec cet objectif en tête."

"Nos pilotes se doivent de fournir un travail d'un autre niveau que celui-là afin de concrétiser les efforts fantastiques fournis par toute l'équipe. C'est à eux d'éviter ce genre d'incidents sur la piste. Ils ont compromis notre résultat."

"Aujourd'hui, nos pilotes ont laissé tomber l'équipe. J'attends donc plus d'eux en course. Nous devrons faire tout ce qui est possible afin de récupérer quelques points. Nous voulons arriver à Abu Dhabi dans une position qui nous permettra d'atteindre notre objectif, la quatrième place."