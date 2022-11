Course sprint - Hamilton échappe à une pénalité

Thibaud Comparot

Dimanche 13 Novembre 2022 09:01

Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo et Zhou Guanyu ont échappé à une pénalité pour une infraction relative au départ de la course lors de la course sprint du Grand Prix de São Paulo.

Les Flèches d'argent ont vécu une épreuve époustouflante de 24 tours à Interlagos. George Russell est sorti vainqueur d'une bataille avec Max Verstappen pour terminer premier, devant Carlos Sainz et son coéquipier Lewis Hamilton.

Le septuple champion s'est frayé un chemin jusqu'à la troisième place en partant de la huitième place sur la grille de départ. Il a souligné le rythme de la W13 au Brésil. Il s'élancera de la seconde place sur la ligne de départ du Grand Prix ce dimanche.

Cependant, Hamilton est l'un des trois pilotes à avoir été notifié par les commissaires de course de la FIA pour une infraction relative au départ de la course.

Le rapport des commissaires se lit comme suit : "Les commissaires ont examiné la séquence de départ, car il a été observé que plusieurs voitures étaient potentiellement hors de leur case de départ, en violation de l'Article 8.6.1.a) du Code Sportif International de la FIA, étant soit à gauche, soit à droite de la case de départ."

"Après avoir examiné sous tous les angles la vidéo et effectué des mesures sur la grille, les commissaires ont constaté que les cases de la grille étaient légèrement plus petites que d'habitude et que la visibilité des pilotes rendait le respect des règles extrêmement difficile. Aucun pilote ne se trouvait dans une position qui lui donnait un quelconque avantage"

"Les commissaires sont donc disposés à ne prendre aucune mesure supplémentaire."

Avant cette révélation, le directeur de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, avait laissé entendre qu'un potentiel problème de capteur avait déclenché cette frayeur.

"Je ne parlais pas au contrôle de la course, ils ont reporté cela donc ils vont se pencher sur la question", a déclaré Shovlin à Sky Sports F1.

"Cela pourrait être lié au positionnement dans la case, mais nous avons la vidéo embarquée et il semble qu'il était très très prudent dans l'endroit où nous l'avons positionné en termes de ligne."

"Donc si c'était un problème de capteur, je ne sais pas, mais d'après l'image que nous avons vue, il ne semble pas y avoir d'indice que nous étions en dehors de cette marque au sol", a-t-il conclu.