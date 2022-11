Hamilton 3e samedi à Interlagos prêt à combattre dimanche !

Patrice Lhoni

Samedi 12 Novembre 2022 22:10

Lewis Hamilton termine à la 3e place de la course sprint ce samedi à Sao Paulo. Il partira en 2e position dimanche, profitant de la pénalité infligée à Carlos Sainz de 5 places sur la grille pour changement de moteur.

Le septuple champion du monde a effectué une belle remontée dans le peloton, en partant de la 8e place. Il a réussi à déjouer les pièges et évité de s'accrocher avec des pilotes comme Carlos Sainz et Max Verstappen qui lui ont opposé une défense musclée en course.

Il accompagnera son coéquipier George Russell, vainqueur de la course sprint dans une première ligne 100% Mercedes, une première en 2022 pour l'écurie aux 8 titres de champions constructeurs consécutifs.

Interrogé sur sa course lors de l'interview donnée au promoteur du sport, Hamilton a d'abord salué le public présent dans les gradins, lui qui a reçu la citoyenneté brésilienne quelques jours plus tôt.

"Je travaille mon portugais!" a-t-il précisé, après avoir adressé un message au public. "Merci ! Je suis si heureux d'être là. Ce fut une semaine incroyable. Une journée difficile hier, mais quel public nous avons eu aujourd'hui. En commençant 8e, en remontant doucement dans le peloton, félicitations à George!"

"Cela va juste à tout le monde à l'arrière de l'usine. Tout le monde ici travaillant sur le terrain. Ils ont travaillé si dur cette année. C'est un résultat incroyable. Être sur la première ligne pour nous demain est merveilleux." "De cette position, nous devrions être en mesure de travailler en équipe pour retenir, espérons-le, les gars derrière."

Hamilton peut-il remporter sa première victoire en 2022 ?

Mercedes a montré une belle vitesse ce samedi après que les qualifications de vendredi n'aient pas permis à l'écurie de montrer le potentiel de la W13 à Interlagos. De plus les deux pilotes ont réussi à battre Max Verstappen en piste, qui est en très grande forme cette saison. Peut-on prendre le résultat de samedi et le transposer à dimanche ?

"Nous allons essayer du mieux que nous pouvons," a tempéré le septuple champion du monde. "Si nous pouvions avoir une bonne gestion de la dégradation (des pneumatiques) demain, et espérons le un beau temps, nous pourrions avoir un beau combat entre nos mains."

"Alors vous souhaitez donner à ce public une victoire n'est-ce pas ?" a demandé la journaliste. "Désolé, je n'ai pas entendu. Comment ?" a répondu Hamilton. "Vous souhaitez donner à ce public une victoire n'est-ce pas ?" a-t-elle répété. "Oh mais oui bien sûr! Une victoire ici au Brésil serait incroyable," a-t-il conclu.

Il ne reste plus que deux courses pour Hamilton afin qu'il continue cette série d'au moins une victoire remportée par saison. Va-t-il réussir à remporter la course dimanche ?