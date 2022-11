Sainz - "Je pense que la P2 était le maximum que nous puissions faire"

Thibaud Comparot

Samedi 12 Novembre 2022 21:37

Carlos Sainz a terminé deuxième de la course sprint en marge du Grand Prix de São Paulo. Il s'est élancé de la cinquième position et a réussi à se frayer un chemin vers la tête de la course. Cependant, en raison d'une pénalité, le pilote Ferrari partira de la septième place demain.

Le pilote espagnol a rapidement dépassé la McLaren de Lando Norris dans les premiers virages et a également dépassé la Haas du poleman Kevin Magnussen quelques tours plus tard. Max Verstappen était le seul ayant opté pour les pneus tendres, cependant, le double champion du monde a manqué de rythme pendant toute la course.

Carlos Sainz a dépassé le Néerlandais au premier virage, accrochant l'aileron avant de la Red Bull de Max Verstappen. L'Espagnol a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position sans autre dommage, après avoir réussi à garder Lewis Hamilton dans ses rétroviseurs. Le pilote Ferrari prendra le départ du Grand Prix du Brésil demain en septième position après une pénalité sur la grille pour un changement de moteur.

"Nous souffrons un peu plus de l'usure des pneus par rapport aux Mercedes et je pouvais voir qu'ils poussaient fort", a déclaré Sainz. "J'ai réussi de gagner quelques positions au départ et à me battre avec Max et George [Russell]. Je devais être agressif, car j'avais en tête cette pénalité de demain et je pense que la P2 était le maximum que nous puissions faire aujourd'hui. Les Mercedes semblent vraiment avoir un meilleur rythme et elles sont très rapides en course."

"J'étais vraiment à la limite. [Les Red Bull] sont difficiles à doubler ", a déclaré l'Espagnol au sujet du contact avec Verstappen. "J'ai vraiment dû sauter sur les freins dans le premier virage pour dépasser cette Red Bull. Vous devez être agressif au freinage, car ils sont vraiment rapides en ligne droite. Il faut vraiment y aller à fond dans la zone de freinage. Je suis désolé s'il y a eu un contact, mais c'est la course et parfois, vous devez juste y aller", a conclu le coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari.