Russell remporte le Sprint "mais Verstappen volera encore demain"

Rédaction GP Fans

Samedi 12 Novembre 2022 21:35

Parti troisième sur la grille, George Russell a réalisé une course sprint solide pour l'emporter sous le drapeau à damier.

Pour y parvenir, le pilote Mercedes est parvenu à dépasser un Max Verstappen ayant effectué le mauvais choix de pneus au départ.

Le Néerlandais lui a néanmoins rendu la vie difficile mais les gommes tendres de Russell ont fini par faire la différence.

Derrière, Carlos Sainz et Lewis Hamilton sont également parvenus à dépasser la Red Bull #1. À partir de cet instant, la fin de course de Russell est devenue plus confortable.

En raison de la pénalité sur la grille de Sainz, les deux Mercedes occuperont la première ligne au départ de la course ce dimanche.

"C'était assez fou !" a réagi le Britannique, vainqueur à l'arrivée. "Je ne m'attendais pas à ce rythme, cela démontre vraiment à quel point l'équipe a travaillé dur."

Le combat rapproché avec Verstappen comportait des risques et Russell en avait bien conscience : "Ce n'était pas évident car il s'agit d'un Sprint, il faut y aller à fond mais en même temps ne pas prendre trop de risques... Ça a fonctionné et c'est dingue de se dire que nous occuperons la première ligne demain !"

Pour autant et même s'il a battu Verstappen, Russell affirme que Red Bull sera de retour aux avant-postes dimanche alors qu'ils n'ont terminé que quatrième et cinquième lors du Sprint.

"Max volera certainement à nouveau demain... Mais bon, la première ligne est une position de luxe pour nous cette année."