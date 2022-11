Course sprint : Russell a fait craquer Verstappen !

Patrice Lhoni

Samedi 12 Novembre 2022 21:27

George Russell remporte la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2022. il devance Carlos Sainz et Lewis Hamilton après avoir mis Max Verstappen sous pression à Interlagos ce samedi. Kevin Magnussen, poleman samedi termine à la 8e position.

Au départ du tour de formation, seuls Max Verstappen et Nicholas Latifi partent en pneumatiques medium. Tous les autres sont en pneus tendres. L'ingénieur du poleman Kevin Magnussen lui souhaite bonne chance en lui disant de "prendre du plaisir" ce samedi.

Les feux s'éteignent et c'est parti ! Magnussen s'élance très bien et conserve la tête au premier virage. Les deux Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon manquent de s'accrocher au virage numero 4. Quelques mètres plus tard, l'Espagnol se met dans l'aspiration du Français et vient heurter l'arrière de la monoplace de son coéquipier. Il perd un élément de son aileron avant, ce qui l'oblige à rentrer au stands.

Au deuxième tour Max Verstappen s'empare de la tête de course sans même utiliser son DRS en dépassant. Alonso se plaint à la radio des manœuvres d'Ocon Au tour 13 Verstappen et Russell se livrent un duel de toute beauté en piste.

Au 15e tour, Russell s'empare de la tête de course après un beau dépassement au virage 4. Au même moment, Lewis Hamilton tente de se défaire de Carlos Sainz pour le gain de la 4e place, en vain.

Quelques boucles plus tard, Sainz s'empare de la deuxième place de Verstappen après une manœuvre musclée au premier virage. La partie gauche de l'aileron avant du champion du monde vient s'écraser sur la roue arrière droite de l'Espagnol. L'aileron de la Red Bull numéro 1 est endommagé, mais il résiste à Hamilton de manière virile. Le septuple champion du monde comprend que ce ne sera pas chose aisée de de prendre le meilleur sur le Néerlandais, et le dépasse dans la ligne droite des stands avec le DRS.

Derrière, Lance Stroll tasse Sebastian Vettel dans la ligne droite et écope d'une pénalité de 10 secondes.

En fin de course, Sergio Perez parle de son besoin de points à son écurie, étant juste derrière son coéquipier. Mais en vain, il termine derrière Verstappen.

Russell s'impose avec presque 4 secondes sur Carlos Sainz, qui commencera en 7e position dimanche. Les deux Mercedes partiront donc en première ligne ce dimanche.

Le classement complet de la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2022

1 - George Russell - Mercedes

2 - Carlos Sainz - Ferrari

3 - Lewis Hamilton - Mercedes

4 - Max Verstappen - Red Bull

5 - Sergio Perez - Red Bull

6 - Charles Leclerc - Ferrari

7 - Lando Norris - McLaren

8 - Kevin Magnussen - Haas

9 - Sebastian Vettel - Aston Martin

10 - Pierre Gasly - AlphaTauri

11 - Daniel Ricciardo - McLaren

12 - Mick Schumacher - Haas

13 - Valtteri Bottas - Alfa Romeo

14 - Guanyu Zhou - Alfa Romeo

15 - Fernando Alonso - Alpine

16 - Yuki Tsunoda - AlphaTauri

17 - Lance Stroll - Aston Martin

18 - Esteban Ocon - Alpine

19 - Nicholas Latifi - Williams

20 - Alexander Albon - Williams