Alpine révèle la date de début de Pierre Gasly avec l'écurie française !

Patrice Lhoni

Lundi 14 Novembre 2022 13:49

Pierre Gasly a officiellement été annoncé comme pilote Alpine pour la saison 2023 lors du dernier Grand Prix du Japon 2022.

Le Normand va composer un duo 100% français dans une écurie française avec Esteban Ocon. La question était de savoir quand le pilote Alpha Tauri commencerait sa nouvelle aventure en Formule 1, en roulant pour la première fois avec la monoplace bleu et rose.

La saison 2022 de Formule 1 prendra officiellement fin lors du Grand Prix d'Abu Dhabi qui se tiendra le 20 novembre prochain. Suivront ensuite deux jours de test post saison qui auront lieu les 22 et 23 novembre. Ces tests seront essentiellement consacrés aux pneumatiques Pirelli pour la saison 2023 et les écuries ont l'obligation de faire rouler un jeune pilote sur l'une des deux journées.

Interrogé par Canal Plus au Brésil sur les débuts de Pierre Gasly en bleu, Otmar Szafnauer, directeur l'écurie Alpine, confirme que le Français roulera pour la première fois avec Alpine en 2022.

"Pierre va conduire pour nous mardi après Abu Dhabi et nous sommes impatients," a affirmé Szafnauer. "Et il va travailler dans le simulateur. Nous avons déjà fait un moulage de son baquet. Nous sommes donc en train d'avancer vers l'arrivée de Pierre. Et il commencera par le test d'Abu Dhabi."