EL2 - Ocon leader d'une séance peu représentative

Thibaud Comparot

Samedi 12 Novembre 2022 17:51

Esteban Ocon a été le plus rapide de la deuxième séance d'essais du Grand Prix de São Paulo. Logan Sargeant a été le plus lent de la séance, mais il a fait un pas de plus vers une de titulaire chez Williams la saison prochaine.

Il s'agissait d'une autre de ces séances d'essais libres 2 quasi-inutiles, les qualifications étant déjà jouées, empêchant les écuries de procéder à des réglages sur leurs monoplaces.

L'accent a naturellement été mis sur les pneus et l'évaluation de la charge de carburant avant le Grand Prix de dimanche, en particulier sous des températures élevées. La piste a atteint 51 degrés Celsius et les temps n'ont pas eu d'importance.

Cela a été souligné par le fait que le temps de référence d'Esteban Ocon, en 1:14,604 secondes, était à près de quatre secondes du rythme au tour le plus rapide réalisé vendredi par Max Verstappen en Q2.

Quant à Logan Sargeant, qui a remplacé Alex Albon dans la Williams pour cette séance, a parcouru plus de 100 kilomètres, obtenant un autre point supplémentaire dans sa démarche d'obtention d'une super licence.

Cela signifie que l'Américain de 21 ans doit maintenant terminer dans les cinq premiers du classement des pilotes de F2 de cette année pour valider sa Super Licence et une place en F1 avec l'équipe basée à Grove par la même occasion. Le pilote américain a bouclé 28 tours sur les 4,309 km de la piste, réalisant un temps à 1,876 seconde d'Ocon.

Derrière Ocon, Sergio Perez (Red Bull) est deuxième, à 0.184s, le Mexicain étant suivi par George Russell (Mercedes) et Fernando Alonso dans la deuxième Alpine.

Verstappen, qui part en première ligne pour la course sprint aux côtés du pilote Haas Kevin Magnussen, est à 0,494 d'Ocon, tandis que Lewis Hamilton de Mercedes est à 0,039 en sixième position.

Dans l'ensemble, tout le peloton a bouclé un nombre important de tours, surtout par Sebastian Vettel (Aston Martin) qui en a fait 44.

Le classement des Essais Libres 2 du Grand Prix de São Paulo

1 - Esteban Ocon - Alpine

2 - Sergio Perez - Red Bull

3 - George Russell - Mercedes

4 - Fernando Alonso - Alpine

5 - Max Verstappen - Red Bull

6 - Lewis Hamilton - Mercedes

7 - Pierre Gasly - AlphaTauri

8 - Mick Schumacher - Haas

9 - Kevin Magnussen - Haas

10 - Lando Norris - McLaren

11 - Carlos Sainz - Ferrari

12 - Yuki Tsunoda - AlphaTauri

13 - Charles Leclerc - Ferrari

14 - Daniel Ricciardo - McLaren

15 - Valtteri Bottas - Alfa Romeo

16 - Nicholas Latifi - Williams

17 - Lance Stroll - Aston Martin

18 - Sebastian Vettel - Aston Martin

19 - Zhou Guanyu - Alfa Romeo

20 - Logan Sargeant - Williams