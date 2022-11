McLaren confirme : Piastri sera présent lors des essais d'Abu Dhabi

Rédaction GP Fans

Samedi 12 Novembre 2022 16:51

Les discussions avec Alpine ont abouti : Oscar Piastri sera libéré plus tôt par l'écurie française et rejoindra McLaren pour la séance d'essai consécutive à la dernière course de la saison.

Après avoir effectué un roulage en compagnie d'Oscar Piastri la semaine passée sur le circuit Paul Ricard, McLaren a confirmé avoir trouvé un accord avec Alpine, la future-ex équipe du pilote australien.

Le directeur de l'écurie basée à Woking, Andreas Seidl, l'a confirmé et a ajouté que Piastri serait bien dans la voiture à Abu Dhabi à l'issue du week-end prochain.

"Je suis en mesure de confirme que nous avons trouvé un accord à l'amiable en compagnie d'Alpine au sujet d'Oscar Piastri."

"Cet accord nous a permis de placer Oscar dans la voiture dès la semaine dernière afin d'effectuer un essai privé au Castellet."

"Cela nous permet également de confirmer que notre travail commun débutera dès lundi en huit à Abu Dhabi. Nous pourrons le faire rouler lors de la séance de test des jeunes pilotes là-bas et c'est une nouvelle formidable pour lui comme pour nous."

Ce sera en effet la première fois que Piastri évoluera dans la McLaren 2022, tandis qu'il est monté à bord d'une ancienne monoplace il y a quelques jours, en France.

"Et quand on fait rouler une vieille voiture seule sur un circuit, il n'y a pas grand-chose à en tirer", a ajouté Seidl. "Mais c'était un bon départ pour Oscar et pour nous. Maintenant, nous nous concentrons sur les deux derniers week-ends de course avec Daniel [Ricciardo]."

"Nous voulons conclure ce chapitre en beauté et ensuite, nous travaillerons d'arrache-pied en compagnie de Lando et Oscar en vue de la saison prochaine."