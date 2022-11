Hamilton : "George a fait un excellent travail et félicitations à Kevin"

Patrice Lhoni

Lewis Hamilton s'élancera en 8e position ce samedi lors de la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2022. Le Britannique sera en 4e ligne sur la grille à côté de Fernando Alonso.

Avec un tour chronométré en 1:12.611, le septuple champion du monde a été relégué à +0.937s du surprenant poleman Kevin Magnussen (1:11.674).

C'est également la deuxième fois consécutive que le Britannique commencera derrière George Russell, son coéquipier, dont la sortie de piste en Q3 a provoqué le drapeau rouge, figeant ainsi le classement établi.

Pourquoi Hamilton est sorti en fin de Q3

La pluie ayant gagné en intensité après les premiers tours réalisés par l'ensemble des pilotes en Q3, il était très improbable qu'un pilote puisse améliorer son temps dans sa deuxième tentative. Mais Hamilton a été le seul pilote à sortir à nouveau, mais s'est vite rendu compte qu'il était bien impossible d'améliorer sa position initiale.

"Je suis juste sorti pour voir comment sont les conditions," a-t-il répondu, interrogé sur son dernier tour en piste à l'issue des qualifications.

"Mais évidemment c'était bien mouillé, donc c'est la course."

A-t-il pensé que la séance qualificative était excitante, avec l'incertitude liée aux conditions climatiques ?

"Pas vraiment. Je pense que c'était juste difficile," a-t-il avoué, avant d'expliquer. "Il était difficile de voir les conditions, il était difficile de voir les gouttes de pluie. Il faisait si sombre et j'étais la dernière voiture à sortir, donc je pense que j'ai eu la dernière partie ou la pluie est arrivée trop tôt ou quelque chose comme ça."

"Donc, oui, j'ai probablement perdu trop de température (dans les pneus) dans la pitlane aussi, donc [je suis] juste un peu malheureux. Mais George a fait un excellent travail et félicitations à Kevin," a-t-il conclu.

Andrew Shovlin pense que d'autres opportunités pourraient s'offrir aux pilotes Mercedes

Réagissant à l'issue des qualifications, Andrew Shovlin, le directeur de l'ingénierie de piste de Mercedes, explique la performance globale de l'écurie vendredi à Interlagos.

"Une séance de qualification délicate où chaque partie avait ses propres défis," a-t-il commencé. "Ce n'était pas facile d'obtenir un tour clair, surtout lorsque vous aviez besoin de tours consécutifs, mais nous avons réussi à passer les deux premières sessions en toute sécurité, même si ce n'était pas aussi relaxant que nous l'aurions souhaité."

"La dernière séance était entièrement consacrée à la position sur la piste ; les conditions se détérioraient et, en fin de compte, il fallait être à l'avant du groupe pour tirer le meilleur parti de la piste. Aucun des pilotes n'a fait un grand tour lors de la dernière séance."

"George était plus heureux avec sa voiture que Lewis qui manquait d'adhérence sur le dernier tour, mais nous avons beaucoup de tours de course à récupérer avec Lewis et au moins il est devant les deux Ferrari et une Red Bull sur la grille."

"Le temps instable devrait se poursuivre, ce qui pourrait nous obliger à prendre un peu plus de décisions pendant la course de vitesse que d'habitude - et cela pourrait apporter plus d'opportunités."