Thibaud Comparot

Samedi 12 Novembre 2022 14:33

Kevin Magnussen a décroché hier la première pole position de sa carrière en F1. Il s'élancera devant Max Verstappen deuxième, alors que Charles Leclerc partira de la 10eme marque sur la grille de départ de la course sprint du Grand Prix de São Paulo.

Nous assisterons ce soir à la dernière course sprint de cette saison 2022. Max Verstappen a déjà remporté les deux premières épreuves de 100 km à Imola puis à Spielberg. Alors qu'il s'élancera derrière Kevin Magnussen, le double champion du monde en titre réussira-t-il à réaliser un 3/3 cette saison ?

À l'extinction des feux, Magnussen va devoir élargir sa Haas dans les premiers virages. En effet, il aura dans ses rétroviseurs, certains des meilleurs pilotes de la saison, au volant de monoplaces bien plus rapides que la VF-22 du Danois. S'il a promis d'attaquer au maximum, son but est certainement de terminer dans les 8 premiers afin de marquer des points et de bien se positionner pour le départ du Grand Prix de São Paulo prévu dimanche.

La grille de départ de la course sprint du GP de São Paulo

1 - Kevin Magnussen - Haas

2 - Max Verstappen - Red Bull

3 - George Russell - Mercedes

4 - Lando Norris - McLaren

5 - Carlos Sainz - Ferrari

6 - Esteban Ocon - Alpine

7 - Fernando Alonso - Alpine

8 - Lewis Hamilton - Mercedes

9 - Sergio Perez - Red Bull

10 - Charles Leclerc - Ferrari

11 - Alexander Albon - Williams

12 - Pierre Gasly - AlphaTauri

13 - Sebastian Vettel - Aston Martin

14 - Daniel Ricciardo - McLaren

15 - Lance Stroll - Aston Martin

16 - Nicholas Latifi - Williams

17 - Guanyu Zhou - Alfa Romeo

18 - Valtteri Bottas - Alfa Romeo

19 - Yuki Tsunoda - AlphaTauri

20 - Mick Schumacher - Haas